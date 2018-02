Na Nový Zéland se žene cyklon Gita. V hlavním městě zrušili všechny lety

Cyklon Gita, který se v minulých týdnech přehnal přes Pacifik, by měl na Nový Zéland dorazit dnes pozdě večer místního času. Už nyní byly nebezpečí záplav uzavřeny desítky škol.

Úřady na mnoha místech v severní části Jižního ostrova zrušily výuku. Premiérka Jacinda Ardernová vyzvala obyvatele své země, aby nebrali varování meteorologů na lehkou váhu. "Prosím, buďte opatrní," řekla.

#Gita now starting to lose the characteristics of a tropical cyclone, but still expected to bring severe weather to parts of New Zealand tomorrow. pic.twitter.com/duT2JO1DmJ