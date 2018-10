Na oslavy 100 let Československa přijede i Merkelová. Sejde se s Babišem

Německá kancléřka Angela Merkelová přijede v pátek do Prahy na jednání s premiérem Andrejem Babišem. Oznámil to německý list Die Welt s odvoláním na mluvčího spolkové vlády Steffena Seiberta. Merkelová si návštěvou připomene 100 let československé samostatnosti. Ve stejný den do české metropole zavítá i francouzský prezident Emmanuel Macron.

Merkelová zamíří do Prahy v době vrcholících oslav 100. výročí vzniku Československa. V minulosti přitom navštívila Českou republiku již několikrát. K dosud poslední návštěvě došlo v srpnu 2016, kdy německá kancléřka mimo jiné diskutovala s prezidentem Milošem Zemanem o migraci a přerozdělovacích kvótách. ČTĚTE TAKÉ: Česko navštíví francouzský prezident Macron. Sejde se se Zemanem i Babišem S Babišem se Merkelová setkala i začátkem září v Berlíně. Po schůzce tehdy uvedla, že vzájemné vztahy mezi oběma zeměmi sice považuje za výborné, sporným bodem ale zůstává přerozdělování běženců. Česko navštíví i francouzský prezident Ku příležitosti oslav stého výročí vzniku Československa o víkendu 27. a 28. října se do Prahy sjede hned několik významných zahraničních hostů, ústavních činitelů i válečných veteránů. Mezi nimi i francouzský prezident Emmanuel Macron, kterého již 26. října na Pražském hradě přijme jeho český protějšek Miloš Zeman. Macron do Česka přicestuje ze Slovenska, kde bude jednat s prezidentem Andrejem Kiskou a premiérem Peterem Pellegrinim. V Praze ho kromě setkání s prezidentem čeká i schůzka s premiérem Andrejem Babišem. Česká armáda již dříve oznámila, že v neděli 28. října se slavnostní přehlídky zúčastní americký ministr obrany James Mattis a piety na Vítkově slovenský prezident Andrej Kiska. ČTĚTE TAKÉ: Zeman přijme francouzského prezidenta Macrona v pátek na Pražském hradě

