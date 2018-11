Na palubě zadržených ukrajinských plavidel byli agenti. Jeden byl těžce zraněn

Na palubě ukrajinských plavidel, zadržených Rusy, byli i příslušníci ukrajinské kontrarozvědky SBU, jeden z nich byl těžce zraněn. Informoval o tom šéf SBU Vasyl Hrycak. Incident se odehrál v neděli, kdy ruské vojenské námořnictvo zaútočilo na tři ukrajinské lodě v Kerčském průlivu. V zemi kvůli incidentu začíná platit válečný stav, který má podle ukrajinského prezidenta Petra Porošenka umožnit připravit se na případnou ruskou pozemní ofenzívu.

Rusko blokovalo průjezd Kerčským průlivem do Azovského moře.Foto: Facebook/Новости ВМФ России/Navy of Russia

Šéf SBU rovněž v komuniké uvedl, že "jeden z ruských bitevníků použil proti ukrajinským člunům dvě neřízené rakety, v důsledku jeden z důstojníků SBU utrpěl těžká zranění". Kvůli akci se v pondělí rovněž mimořádně sešla Rada bezpečnosti OSN. Ruský zástupce v OSN Dmitrij Poljanskij prohlásil, že na palubě ukrajinských lodí byli celkem dva ukrajinští rozvědčíci.

Rusové již vyslechli jistého Andrije Drače z ukrajinské vojenské rozvědky, informovala agentura TASS.

Kerčská úžina spojuje Černé a Azovské moře a odděluje okupovaný Krym od Ruska. Tři ukrajinské lodě mířily z Oděsy do přístavu Mariupol, ruská pobřežní stráž je ale do těchto mezinárodních vod odmítla pustit. Nejprve zahájila palbu na ukrajinský remorkér, následně do něj úmyslně narazila. Zranila šest ukrajinských vojáků.

Ruská tajná služba FSB rovněž zveřejnila záběry z výslechu tří členů posádek zajatých ukrajinských lodí. Ti se na záznamu přiznávají, že narušili ruské hranice a vpluli do ruských výsostných vod. Jeden z nich podle agentury AP zjevně četl připravený text z čtecího zařízení. Video můžete zhlédnout zde:

Provokace

Ruský zástupce v Radě bezpečnosti OSN Dmitrij Poljanskij ale obvinil Ukrajinu z provokací s tím, že incident plánovala. Podle něj si tím chtěl jen ukrajinský prezident Petro Porošenko získat popularitu před prezidentskými volbami příští rok v březnu. „Je to jasné, organizuje provokace a znovu vinní Rusko ze všeho,“ prohlásil ruský zástupce. Podle něj se Rusko bránilo.

Ukrajinský prezident Petro Porošenko v reakci na to podepsal návrh na vyhlášení válečného stavu. Po několikahodinové debatě zákonodárci jeho návrh schválili, stav bude platit od středy po dobu 30 dnů. Platný bude v deseti ukrajinských oblastech, konkrétně v pobřežních a pohraničních regionech, informovala o tom agentura Reuters. O dalších krocích Ukrajina jedná i s NATO.

„NATO žádá, aby Rusko zajistilo neomezený přístup k ukrajinským přístavům v Azovském moři v souladu s mezinárodním právem,“ uvedla aliance.

List Kyjev Post a The Daily Signal již letos v létě informovaly o tom, že Rusko otevřelo novou frontu v ukrajinském konfliktu. Po čtyřech letech trvání války výrazně posílilo svou přítomnost na moři.

Psychický efekt války zůstával víceméně na Donbase, který je vzdálen na ukrajinském východě. Toto léto ale Rusko posílilo svou přítomnost v černomořském přístavu Azov nacházejícím se v Rusku nedaleko hranic s Ukrajinou. Ruské lodě odkud můžou kontrolovat až 80 procent ukrajinského exportu přes Černé moře, uváděly listy koncem srpna.

„Ruské akce se snaží zabránit námořnímu obchodu a jsou dalším příkladem kampaně vedoucí k podkopávání a destabilizaci Ukrajiny. Naprosto tím ignorují mezinárodní normy,“ komentovala v srpnu tehdejší sitauci mluvčí americké ministerstva zahraničí Heather Nauertová.

Podle průzkumů se v Azovském moři nacházejí velká ložiska ropy a zemního plynu, která dosud netěžila ani jedna ze stran.