Navalného přišly do ulic podpořit tisíce Rusů. Kandidovat zatím nesmí

Ve více než dvaceti ruských městech se dnes sešly tisíce lidí, aby vyjádřily podporu Alexeji Navalnému v březnových prezidentských volbách. Navalnyj však kandidovat nemůže, jelikož si odpykává podmíněný trest a pomohl by mu jedině zázrak. V Moskvě dnes jeho podporovatelé postavili obrovský stan a sbírali podpisy pro jeho kandidaturu.

"Jsme připraveni vyhrát tyto volby," řekl dnes Navalnyj v Moskvě ve stanu na Lermontovo náměstí, kde hovořil ke svým příznivcům, kteří mu vyjádřili podporu zvednutím červeného hlasovacího lístku. Podobné akce se odehrály ve dvacítce dalších ruských měst.

„Pokud Navalnyj nebude moci kandidovat, nepůjdu volit,“ řekla AFP Marina Kurbatská. „Nevím o nikom jiném, kdo by se mohl stát prezidentem,“ dodává.

"Je to jediný upřímný muž. Mobilizoval lid, takový člověk by se měl stát prezidentem nebo alespoň se zúčastnit debat a řešit důležité problémy,“ říká Jury Berčenko, jeden z jeho podporovatelů, který dnes přišel na protestní akci. Informoval o tom list The Guardian s odvoláním na agenturu APF.

Sjezd strany Jednotné Rusko včera potvrdil současného prezidenta Vladimira Putina jako svého kandidáta v prezidentských volbách. Během svého čtvrtého funkčního období by mohl vládnout až do roku 2024, čímž by se stal nejdéle vládnoucím Rusem od dob diktátora Josifa Stalina.

Jak dále píše Guardian, podle ruského zákona potřebuje kandidát na ruského prezidenta v každém městě alespoň podporu 500 lidí. V Moskvě by jich Navalnyj údajně nasbíral minimálně 700. Poté může následovat druhý krok a to je sbírání alespoň jednoho milionu podpisů.

Úspěšnému právníkovi se podařilo vybudovat relativně silné protestní hnutí, dokázal reagoval na hněv mladé generace, která vyrostla pod Putinovo vládou a přeje si změnu. Dle jeho slov je jediným ruským politikem, který vede kampaň v západním stylu a hledá své hlasy i ve vzdálených regionech.

Navalnyj byl rovněž dříve obviněn z organizování nepovolených protestů proti Putinovo režimu. Tento rok byl 41letý opozičník ve vězení již třikrát. Za mřížemi seděl 15, 25 a 30 dní. V současné době si odpykává podmíněný trest za údajné okradení lesnického podniku Kirovles.

Podle komentátorů v případě, že by se voleb mohl zúčastnit, měl proti Putinovi šanci jen pokud by dostal prostor v státní televizi, která je zdrojem informací pro většinu Rusů.

Favorit voleb Putin se dlouhodobě těší vysoké oblibě, navzdory řadě problémů, jako je korupce, špatné zdravotnictví či chudoba některých obyvatel. Průzkumy mu předpovídají ve volbách 80 procent hlasů.

Putin jméno svého soka na veřejnosti nijak nezmiňuje. Podle něj se opozice neúspěšně snaží o „puč“.

Ve hře o prezidentské křeslo jsou zatím čtyři kandidáti. Moderátorka Xenija Sobčaková je považována za nastrčenou loutku, mající pouze usnadnit Putinovi cestu k vládě. Kandidovat bude tradičně nacionalista a vůdce Liberálně demokratické strany Ruska Vladimir Žirinovskij a za komunistickou stranu Pavel Grudinin,

