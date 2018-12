Na pohřeb George Bushe staršího dorazí také Trump. USA drží státní smutek

Rakev s Bushovým tělem dorazí do Národní katedrály z rotundy nedalekého Kapitolu, kde je vystavena od pondělí. V sídle amerického Kongresu se před jejím odjezdem uskuteční rozlučková ceremonie. Hodinu poté začne washingtonská bohoslužba.

Trump, kterého Bush ani další členové jeho rodinného klanu neměli v oblibě, již vzdal hold památce exprezidenta v pondělí v Kapitolu. Dnes se očekává jeho účast v katedrále, kde se očekávají i další bývalé hlavy státu Barack Obama, George Bush mladší, Bill Clinton a Jimmy Carter.

Another photo shows George H.W. Bush’s service dog, Sully, with other members of the Bush family at the funeral home. ❤️ (Photo: Office of George H.W. Bush-Evan Sisley) #Remembering41 #GeorgeBush #ServiceDog #GoodBoy #MansBestFriend #Family pic.twitter.com/tg4HNqAgWG