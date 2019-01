Svědci uvedli, že auto vjelo do školního areálu a poté se jej snažila zastavit místní ochranka. Řidič vozidla ale náhle zrychlil a narazil do zdi budovy, v tom okamžiku auto explodovalo. Silná detonace způsobila, že se z budov v okolí vysypala skla.

Na místo ihned přijely sanitky a vyslány byly i vrtulníky. Útok se podle BBC odehrál těsně poté, co proběhly promoce některých studentů. Kolumbijský generální prokurátor již prý identifikoval muže, který je za čin zodpovědný. Hovoří o něm jako o Josém Rodriguezovi. Jeho motiv zatím není známý.

At least 8 people were killed, over 40 injured in car bomb at police school in Colombia's capital Bogota pic.twitter.com/SY3BfIiYJM