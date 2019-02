V kalifornském Los Angeles došlo během nedělního odpoledne místního času k tragické letecké nehodě, která si vyžádala životy pěti lidí. Malé dvoumotorové letadlo typu Cessna 414A se krátce po vzletu zřítilo na obytnou čtvrt v oblasti Yorba Linda v okrsku Orange County jihovýchodně od centra města. Informovaly o tom tamní úřady.

Letadlo, které vzlétlo z nedalekého Fullertonova městského letiště, zachvátily podle výpovědí očitých svědků během letu plameny a následně se začalo ještě ve vzduchu rozpadat. Jeho části poté dopadly do místní zástavby.

V době incidentu byl na palubě letounu pouze pilot, zbylé čtyři oběti tvoří lidé nacházející se v domě, který byl hořícími troskami zasažen nejvíce. Jednalo se o dvě ženy a dva muže. Jejich identita nicméně není známa.

A few houses down the propeller and engine landed in their yard pic.twitter.com/inMz4BJvks — Joshua Nelson (@JoshuaRNelson) 3. února 2019

Na místo neštěstí byly vzápětí vyslány záchranné složky včetně dvaasedmdesáti členů hasičského sboru. Příčina nehody je nejasná, na jejím objasnění již spolupracují policisté a vyšetřovatelé z Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě (NTSB).

Letadlo se rozpadlo na několik částí

Podle Eliotta Simpsona z NTSB zasáhly trosky dvoumotorového letounu celkem čtyři bloky domů. Místní si mysleli, že došlo k výbuchu.

„Byla to rána,“ cituje list LA Times jednoho z obyvatel postižené čtvrti. „Znělo to, jako by něco vybouchlo. Naším domem to otřáslo.“

„Mohli jste vidět, jak kusy padají všude,“ řekl serveru Orange County Register další z místních rezidentů. „Pak to bylo jako ve zpomaleném filmu, viděl jsem kus padající před náš dům.“