Na rušné ulici libyjského Benghází explodovala bomba, zemřelo nejméně šest lidí

Automobil explodoval ve čtvrtek večer poblíž největšího hotelu ve městě, kde bývá večer během postního měsíce ramadán obvykle velké množství lidí, píše agentura Reuters.

Podle mezinárodních agentur je mezi mrtvými i jedna malá holčička. Další informace o explozi zatím nejsou k dispozici.

Another bombing in Benghazi?

My mind is blank, there have already been a number of deaths and injuries.

May Allah bring peace to my city and my people.

My heart aches for the people who have lost one or more members of their family tonight.#Benghazi pic.twitter.com/g8Wu4YHCTj