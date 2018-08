Na severu Mexika havaroval letoun, poté shořel. Zranilo se 49 lidí

Dramaticky vypadající nehoda dopravního letadla se odehrála v mexickém Duragu. Letadlo mělo doletět jako let AM2431 do metropole Mexika, ale havarovalo jen 300 metrů za prahem dráhy, odkud odstartovalo.

Co přesně se stalo, zatím není jasné. Někteří svědci tvrdí, že letoun zprvu stoupal, ale poté začal ztrácet výšku, podle jiných nestoupal, letěl jen těsně nad zemí a nakonec spadl do pole.

"Časná data naznačují, že příčinou bylo špatné počasí. Start totiž proběhl během deště a silného krupobití," řekl pro server BBC provozovatel duranského letiště Grupo Aeroportuario Centro Norte.

Objevily se informace, že předtím, než šel stroj k zemi, slyšeli cestující ránu. Po manévru ze stroje stoupal kouř, ale nebyl příliš poškozený. Poté však začalo hořet.

Lehčí či vážnější zranění utrpělo při nehodě úřadů státu Durango asi 80 lidí, všichni se však stihli z letadla včas dostat, než vzplálo. „Našli jsme všech 103 lidí, nyní víme, kde každý z nich je, což nás velmi uklidnilo,“ uvedl guvernér státu José Aispuro. Upřesnil, že do nemocnic bylo převezeno 49 zraněných.

#BREAKING Miraculously no fatalities reported as result of #Durango #Mexico #Aeromexico #Vuelo2431 plane crash @Telemundo51 pic.twitter.com/IgSpZHVsgN