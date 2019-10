Kurdské úřady na severu Sýrie kvůli tureckým útokům připravují evakuaci tábora se 7000 uprchlíky. Jednají také o evakuaci dalšího tábora, v němž je 13 tisíc lidí a mezi nimi rodiny členů teroristické organizace Islámský stát (IS), uvedla dnes agentura Reuters. Ruský prezident Vladimir Putin řekl, že se členům IS může podařit z táborů v Sýrii uprchnout.

Turecký útok na Sýrii

Kurdové, kteří se na porážce IS podíleli, střeží 11 tisíc zajatých bojovníků IS a desítky tisíc jejich příbuzných. Kvůli útokům turecké armády ale mají problém ostrahu táborů a věznic zajistit. O osud vězněných členů IS se zajímá také NATO a mnoho politiků. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan prohlásil, že ti zajatci, kteří mají být vězněni, v žaláři zůstanou.