Střelba na škole v Los Angeles. Zraněný žák bojuje v nemocnici o život

Ke střelbě došlo krátce před devátou hodinou dopolední místního času nazákladní škole Salvadora Castra, která se nachází ve stejném areálu jako střední škola Belmont.

Televize Fox News s odvoláním na policejního seržanta Edwarda Bernala uvedla, že při střelbě byli zasaženi dva studenti, jeden z nich do hlavy. Patnáctiletý chlapec byl do nemocnice převezen v kritickém stavu, stejně stará dívka je mimo ohrožení života. Zranění neurčitého původu utrpěla také třicetiletá žena.

„Podezřelou jsme zadrželi a situaci již máme pod kontrolou“ uvedl mluvčí losangeleské policie. Identitu a věk střílející studentky však médiím odmítl sdělit.

