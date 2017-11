Porazí extremistu výrobce pomazánek? Slovenské strany brojí proti Kotlebovi

Slovensko dnes volí krajské zástupce. Pozornost je upřena především na volby v Banské Bystrici, které by mohly otevřít cestu k moci krajně pravicové straně Mariana Kotleby.

Pokud šéf pravicově populistické strany Lidová strana Naše Slovensko Marian Kotleba obhájí post župana (hejtmana) Banskobystrického kraje, kam byl před čtyřmi lety dosazen přímou volbou, není podle politologů vyloučeno, že se v roce 2019 objeví mezi účastníky prezidentského klání.

Překvapivý výsledek župních voleb v roce 2013 dostal Kotlebovu extrémně pravicovou stranu do parlamentu. Nyní se jeho oponenti obávají nejhoršího. Kandidáti levice se dokonce vzdali své kandidatury ve prospěch nejsilnějšího z nich, slovenského podnikatele Jána Luntera, jenž jako jediný má reálnou šanci v dnešní jednokolové volbě Kotlebu porazit.

Z aktuálního průzkumu agentury Focus vyplývá, že by Lunter, podporovaný několika koaličními a opozičními stranami včetně sociálních demokratů (Směr-SD) premiéra Roberta Fica, mohl získat až osmiprocentní náskok. Což je velký posun od srpna, kdy nevedl ani o jedno procento.

Šestašedesátiletý zakladatel potravinářské firmy Alfa Bio, vyrábějící rostlinné pomazánky a tofu, se tváří optimisticky a na adresu svého konkurenta říká: „Kotleba neudělal nic, co by kraji pomohlo. Většinou dal na prázdné sliby, které nesplnil.“

V Banskobystrickém kraji se proti Kotlebovcům vytvořila silná neformální koalice. Odborníci přesto varují, že LSNS, sbírající podpisy za vystoupení Slovenska z EU a NATO, je v oblasti s výraznou mírou nezaměstnanosti stále populární. Částečně tomu napomáhá změna Kotlebovy image.

V médiích se už neprezentuje otevřeně nacionalistickými symboly. Vystupuje umírněně, argumentuje a důsledně odmítá jakékoliv spojení s fašisty či neonacisty. Mimo jiné se tváří jako dobrý hospodář.

Jak ovšem připomíná server Aktuality.sk, zásluhy, jimiž se banskobystrický hejtman pyšní, nejsou ničím výjimečným. Říká, že snížil dluh o téměř 24 milionů eur, ale dluhy se za poslední tři roky povedlo snížit prakticky ve všech župách. Totéž platí o příjmech, které vzhledem k zlepšující se ekonomice rostou rapidně v každém z osmi slovenských krajů.

Více než hejtmanova hospodaření se však slovenští liberálové bojí skryté podpory dobře organizovaných voličů LSNS, kteří by Kotlebu za dva roky mohli přiblížit k prezidentskému křeslu. Znalci varují před nízkou účastí v župních volbách a mylným předpokladem demokratických voličů, že má Kotlebův protikandidát Ján Lunter dostatečný náskok i bez jejich hlasů.

Pokud lídr Lidové strany Naše Slovensko křeslo župana obhájí, znamená to zelenou pro jeho krajně pravicové názory a akce, k nimž dříve patřily demonstrace proti imigrantům, protiromské pochody a projevy odkazující k pronacistickému Slovenskému štátu.

Občanské hlídky ve vlacích, hnědá uniforma podobná těm, ve kterých chodili fašisté z Hlinkovy gardy – i to je součástí politiky Mariana Kotleby, jenž nyní nahradil stejnokroj „neškodným“ sakem hnědé barvy. „Bude to těsné, když nepřijdete, zvítězí cesta do izolace,“ vzkazuje proto Ján Lunter nerozhodnutým slovenským občanům.