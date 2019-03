Favorizovaná Zuzana Čaputová vede se ziskem 656 tisíc hlasů (39,5 procenta), o druhé místo svádí boj Maroš Šefčovič se ziskem 312 163 hlasů (18,8 procenta) a Stefan Harabin, pro kterého se vyslovilo 242 151 voličů (14,6 procenta).

O tom, že Čaputová postoupí do druhého kola, je již jasné. V předstihu jí pogratuloval i současný slovenský prezident Andrej Kiska. "Slováci ukázali, jakou chtějí zemi. A to slušnou a spravedlivou. Zuzka je přesně ta osoba, která dokáže vytáhnout Slovensko z krize," uvedl na svém facebooku Kiska.

Zároveň občany vybídl, aby si stejně svědomitě počínali i ve druhém kole. "Slovensko je na dobré cestě," dodal.

Slováci touží po změně

Sama Čaputová přijala zatím neoficiální výsledky s pokorou. "Velmi mile mě to překvapilo. A jsem vděčná. Zatím k tomu přistupuji s pokorou a trpělivostí. Ta čísla vypadají fajn, naplňují mě nadějí a optimismem," citovaly favoritku prvního kola server Aktuality.sk.

Výsledky podle jejích slov signalizují, že Slováci touží po změně. "Zdá se mi, že voličky a voliči si dokáží představit člověka, který možná v politice není tak dlouho, ale zároveň přináší jiná řešení a názory," dodala Čaputová.

Šefčoviče za soupeře pro druhé kolo voleb vítá. "Považuji ho za politika, který se v zásadě drží faktů," uvedla.

Zároveň potvrdila, že pokud by se stala historicky první prezidentkou Slovenska, začala by řešit otázku odstupu z funkce předsedkyně mimopralamentní strany Progresívne Slovensko. Novinářům také řekla, že v případě vítězství ve druhém kole voleb, by její první zahraniční cesta směřovala do Česka.

Agentura Focus, jejíž odhad zveřejnila televize Markíza, Čaputové předpovídá zisk okolo 42 procent hlasů, Šefčovičovi pak 17,6 procenta hlasů. Na třetím místě by se umístil kontroverzní soudce nejvyššího soudu Štefan Harabin se ziskem 13,7 procenta hlasů.

Incident s volební urnou

Průzkumy byly zveřejněny po ukončení volebního moratoria. K tomu sice mělo dojít již ve 22:00, tedy okamžitě po uzavření volebních místností, Ústřední volební komise ho však musela prodloužit do 23:16. A to kvůli incidentu, který se večer odehrál v obci Medzany na východním Slovensku. Stál za ním „značně intoxikovaný muž“, který sebral urnu a rozsypal ji na ulici.

Ve volbách se o hlasy zhruba 4,5 milionu oprávněných voličů ucházelo 13 kandidátů. Druhé kolo se uskuteční 30. března.