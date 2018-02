Na Slovensku zastřelili novináře. Naposledy psal o vlivném podnikateli

Reportéra serveru Aktuality.sk Jána Kuciaka zavraždili neznámí pachatelé ve Veľkej Mači nedaleko Trnavy. Spolu s ním zastřelili i jeho partnerku. Slovenská vláda vypsala na dopadení vrahů odměnu milion eur (přes 25 milionů korun).

„Na ministerstvu vnitra je zřízena telefonní linka, na které mohou občané své informace oznámit,“ sdělil předseda slovenské vlády Robert Fico. Tragickou událost označil za útok na svobodu tisku a demokracii.

Investigativnímu novináři Jánu Kuciakovi 27 let a jeho poslední článek se týkal pochybných praktik vlivného podnikatele Mariána Kočnera.

V neděli byli on a jeho přítelkyně nalezeni mrtví v bytě ve Veľkej Mači v okrese Galanta. Mladého muže zabila střela do hrudníku, ženu vrah střelil do hlavy. Každá z obětí byla zabita jednou ranou, což potvrzuje domněnku, že vraždil profesionál.

Šéf slovenské policie Tibor Gašpar na pondělní tiskové konferenci oznámil, že smrt novináře a jeho družky pravděpodobně souvisí s Kuciakovou prací.

"Nasadíme maximální počty sil a policistů, abychom se pokusili celou věc co nejdříve objasnit," slíbil Gašpar. "Slovensko ještě nečelilo tak bezprecedentnímu útoku na novináře," dodal.

Policie vyslýchá členy redakce Aktuality.sk, aby se dozvěděla, na čem investigativec v posledních týdnech pracoval. Zároveň podnikla kroky, aby nebyli ohroženi jiní žurnalisté.

Video s Jánem Kunciakem ke kauze Panama Papers

Kuciak se zabýval podezřeními z daňových podvodů z okolí slovenské vládní strany Smer. V poslední době psal často o kontroverzním podnikateli a někdejším kandidátovi na primátora Bratislavy Mariánu Kočnerovi.

Jeho poslední materiál, publikovaný na serveru Aktuality.sk, nesl název Další zvláštní převody okolo Kočnera: soud chce smazat firmu s dluhem 10 milionů.

Kdo byl Ján Kuciak

Narodil se v obci Štiavnik, vystudoval žurnalistiku na Filozofické fakultě Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře. Na katedře žurnalistiky pokračoval jako doktorand. V minulosti pracoval pro deník Hospodárske noviny, publikoval investigativní reportéže na portálu Aktuality.sk.

Podle Denníku N měl Kočner poté, co se ho novinář na daňové podvody zeptal, Kuciakovi vyhrožovat. Údajně mu řekl, že bude „hledat špínu na jeho rodinu a zveřejní ji“.

„Začnu se věnovat speciálně vám, vaší osobě, vaší matce, vašemu otci a vašim sourozencům,“ pohrozil prý podnikatel.

Jak informoval server SME.sk, vloni v září podal Ján Kuciak na Kočnera trestní oznámení.

Ve svém posledním textu se Kuciak zajímal o zvláštní finanční převody v luxusním bytovém komplexu Five Star Residence, kde měl byty podnikatel Ladislav Bašternák.

Začátkem února zjišťoval údaje o IT firme Anext, která sídlí v budově patřící oligarchovi Jozefu Brhelovi. Podle agentury Transparency International vyvolává nová akcionářská struktura této firmy pochybnosti, zda jde o skutečné vlastníky, nebo nastrčené osoby.

. „Vražda dvou mladých lidí je ohavný čin za jakýchkoliv okolností a nesmí mít v naší společnosti místo,“ prohlásil.

Ministr vnitra Robert Kaliňák zrušil plánovaný program. Médiím sdělil, že udělá "vše pro to, aby byli pachatelé tohoto otřesného činu odhaleni co nejdříve.“

Předseda slovenské sněmovny Andrej Danko uvedl: "Je nepředstavitelné, že v dnešní době jsme svědky takovýchto činů. Věřím že policie bude neodkladně jednat a pachateli nedá šanci.“

Vraždu odsoudili i představitelé opozice. Šéf protikorupčního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti Igor Matovič napsal na sociální síti, že „žijeme v mafiánském státě“.

Mluvčí českého prezidenta Miloše Zemana událost odmítl komentovat. „Žádné vyjádření,“ vzkázal Jiří Ovčáček serveru iRozhlas.cz.

Slovensko ve své moderní historii nemá srovnání s jinou vraždou investigativního novináře. Dva žurnalisté se ale dlouhodobě pohřešují.

Před deseti lety zmizel spolupracovník Slovenské televize Pavol Rýpal, který se zabýval zločiny spojenými s mafií. Od roku 2015 je nezvěstný i reportér Hospodárskych novín Miroslav Pejko.

O čem psal Ján Kuciak

SME.sk přináší výčet jeho posledních kauz. V poslední době se Ján Kuciak věnoval zejména podnikatelským aktivitám Mariána Kočnera a případům spojeným se stranou Smer. Naposledy informoval o tom, že firma Real Štúdio K.F.A., v níž měl Kočner podíl a která postavila bytový komplex Five Star Residence, bez splacení dluhu nejspíš brzy zanikne. S budouvou je spjatá kauza podnikatele Ladislava Bašternáka, kterou odstartovala zpráva o tom, že Bašternák neoprávněně žádal o vrácení DPH v několikamilionové výši. V dubnu 2017 se Kunciak zaměžil na dotace získávané firmami, jež mají vazbu na podnikatele blízkého Smeru Miroslava Bödöra. Snažil se rozkrýt financování resocializačního centra Čistý deň, kterému ministerstvo práce nedávno odebralo akreditaci pro podezření ze zneužívání dětí. Pro Aktuality.sk sledoval kauzu Panama Papers nebo podnikatelské aktivity ministra vnitra Róberta Kaliňáka a bývalého ministra financí Jána Počiatka (oba ze strany Smer).