Pomoc záchranářů odpoledne přivolala zmíněná Češka, která při zásahu bleskem utrpěla poranění nohy. Jejího kolegu tlaková vlna ve vysokohorském terénu odhodila a při následném několik set metrů dlouhém pádu muž utrpěl zranění, která nepřežil.

Záchranáři se k postiženým turistům dostali s pomocí vrtulníku až poté, co se zlepšilo počasí. Zraněnou Češku po prvním ošetření vrtulník dopravil do údolí, odkud byla žena terénní sanitkou převezena do nemocnice.

Zraněných bylo více

Během zmíněné záchranné akce požádali o pomoc také slovenští turisté, kteří se rovněž nacházeli na hřebenu Západních Tater, a to blízko hory Baníkov (2178 metrů). Blesk zranil jednoho z turistů, který byl krátce v bezvědomí a byl paralyzován. Záchranářský vrtulník do přepravil do nemocnice.

Oblastí Tater se odpoledne přehnala rozsáhlá bouřková vlna, která si podle polských médií vyžádala životy nejméně tří lidí i na polské straně hor.