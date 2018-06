Na řešení se neshodneme, prohlásila před summitem EU Merkelová

Německá kancléřka Angela Merkelová vyzvala evropské lídry, aby posílili své úsilí v hledání řešení migrační krize. Podle ní ale ke společné dohodě o azylové politice na čtvrtečním summitu EU nemusí dojít. Pravděpodobnější je spíše spolupráce několika vybraných států. Ve hře je několik řešení migrační krize, která se budou na dvoudenním summitu v Bruselu probírat.

Jak Merkelová řekla v německém parlamentu, téma migrace může definovat další směřování EU. „Evropa má mnoho problémů, ale migrace by se pro ni mohla stát osudnou,“ prohlásila. Informoval o tom server BBC.

Česko na summitu, kde se bude dále řešit zdanění či budoucí dlouhodobý rozpočet, zastupuje premiér Andrej Babiš. Problém spočívá v tom, jak se vyrovnat s tisíci neregistrovanými migranty, zejména z Afriky, kteří na cestě do Evropy riskují své životy.

Německá kancléřka (CDU) se dostává pod tlak od své sesterské strany, bavorské CSU. Merkelová totiž dostala od ministra vnitra Horsta Seehofera z CSU ultimátum, aby nalezla v rámci německé koalice shodu.

V opačném případě Seehofer zavede kontroly na německých hranicích a omezí příliv imigrantů do země. Podle Merkelové však Německo budou následovat další země, což bude znamenat faktický konec Schengenu. Ve hře jsou také německé zemské volby, které proběhnou na podzim. Bavorská strana je míní vyhrát a obává se, že uprchlické téma jí přebírá konkurenční populistická AfP.

Nejde o krizi rozměrů jako v roce 2015, když do Evropy denně proudily tisícové davy cizinců. Nová italská vláda si dala vyřešení migrační krize za stěžejní bod své politiky, dostává se tak do sporu s Německem.

Bruselské setkání, kterého se zúčastní výkonní zástupci států EU, byl tak mělo najít shodu napříč státy EU. Zakončen by měl být podpisem společného dokumentu. Například Itálie již nyní vyhrožuje, že jej nepodepíše. Dokument navrhuje několik společných řešení uprchlické krize.

Vyloďovací tábory

Návrh Rakouska a Dánska spočívá v tom, že se vytvoří „regionální vyloďovací platformy“. V zemích severní Afriky by se vytvořily tábory, kam budou migranti vraceni, pokud je ve Středozemním moři najde evropská loď. Cílem návrhu je rozbít obchodní model převaděčských gangů. Měl by také urychlit zpracování žádostí o azyl a zastavit ilegální ekonomické migranty.

Jeho přínosem spočívá v tom, že odradí migranty cestovat přes moře ve člunech a omezí činnost pašeráckých gangů.

Vytvoření táborů pro běžence v zemích severní Afriky ale může být obtížné, jelikož s tím tyto země nemusejí souhlasit. Rovněž bude zapotřebí postup koordinovat s OSN, které má s podobnými tábory zkušenost. V přelidněných táborech by navíc mohla bujet kriminalita.

Kontrola vnějších hranic

Další možností je uzavřít vnější hranice EU, hlídat by je podle Evropské komise měla bezpečnostní Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex). Zatím na hranicích EU působí 1300 těchto jednotek, navýšeny by mohly být až na 10 tisíc. Jednotky by mohly zasahovat okamžitě a zabránily by tak například chaosu z roku 2015.

Na návrhu ale nepanuje shoda mezi všemi státy osmadvacítky. Frontexu také zatím chybí potřebné vybavení a zkušenosti, EU tím navíc riskuje uzurpování role bezpečnostních stráží národních států Frontexem.

Spolupráce s tranzitními zeměmi

Dalším návrhem je užší spolupráce s tranzitními a domovskými zeměmi migrantů. Systém vracení těch, kteří na azyl v Evropě nemají nárok, by tak byl efektivnější. Podle Evropské komise je úspěšnost při vracení migrantů asi třetinová.

Dobře ale funguje například spolupráce s Tureckem, se kterým EU podepsala dohodu v roce 2016. EU mu za opatrování syrských uprchlíků poslala tři miliardy eur, Turecko si však opakovaně stěžuje, že je to málo.

Funguje také spolupráce námořní mise EU s libyjskou pobřežní stráž, i když v detenčních centrech v Libyi panují otřesné podmínky. Boj proti chudobě v Africe je však během na dlouhou trať.

Do Evropy ale již přišlo výrazně méně lidí, než v minulých letech. Podle Mezinárodní organizace pro migraci za tento rok přes Španělsko prošlo 17 tisíc migrantů, přes Itálii 16 tisíc a Řecko 13 tisíc.