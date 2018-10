Na stopě výbušným balíkům. FBI prohledává poštu nedaleko Miami

Distribuční centrum pošty ve městě Opa-locka od noci prohledává pyrotechnická jednotka a policisté se psy, vycvičenými na hledání výbušnin. Další podrobnosti k průběhu vyšetřování však dosud FBI nezveřejnila.

Vyšetřovatelé jsou podle agentury Reuters přesvědčeni, že všechny zajištěné balíčky musely na cestě k cíli projít americkým poštovním systémem. „Byly odeslány, některé z nich, z Floridy,“ řekla televizi Fox News americká ministryně vnitřní bezpečnosti Kirstjen Nielsenová. „Jsem si jista, že viník nebo viníci budou dopadeni.“

Sources tell CNN several of the explosive devices sent to politicians & CNN on Wednesday were mailed through an Opa-Locka, FL processing & distribution center. A U.S. postal service employee says the facility handles mail that is incoming/outgoing from South Florida. NA-78TH pic.twitter.com/mmz7yTA3in