Při střelbě na floridské škole zemřelo 17 lidí. Střílel vyloučený student

Při středeční střelbě na střední škole Stoneman Douglas v Parklandu na jižní Floridě přišlo o život sedmnáct osob, dalších třináct je v péči lékařů. Útočníkem byl devatenáctiletý Nikolas Cruz, kterého škola z disciplinárních důvodů vyloučila.

Ke střelbě došlo kolem 14:00 hodin místního času těsně předtím, než studentům skončila výuka. Podle agentury AP měl střelec nejméně jednu samonabíjecí útočnou pušku AR-15 a několik zásobníků.

Útočník údajně vešel do školy v plynové masce, přičemž si sebou nesl pušku, střelivo a kouřové granáty. Po svém vstupu do budovy spustil požární poplach a přiměl tak studenty i vyučující, aby vyšli z učeben na chodbu. Následně do nich začal střílet.

Police are working an active shooter scene, and ask that if you are in touch with your student you ask that they remain calm and barricaded until police come to their room, this is for everyone's safety. Do NOT call our 911 or non-emergency number unless it is an emergency. — Coral Springs Police (@CoralSpringsPD) 14. února 2018

Šerif okresu Broward Scott Israel pro média uvedl, že dvanáct obětí zemřelo vevnitř budovy školy, dvě těla byla nalezena venku u školy, další na ulici a dvě oběti podlehly svým zraněním v nemocnici. Mezi oběťmi střelby jsou studenti i dospělí.

#BREAKING: Active shooter believed still at large, at least 20 injuried at #Florida high school: https://t.co/8Gc4jyp8j9 pic.twitter.com/jtF40XoBTz — CBS New York (@CBSNewYork) 14. února 2018

Devatenáctiletého Nikolase Cruze vyučující popsali jako samotářského studenta, který miloval zbraně. „Loni s ním byli problémy, vyhrožoval ostatním studentům,“ řekl listu Miami Herald učitel matematiky Jim Gard. Ze školy byl vyloučen z disciplinárních důvodů.

Podle místního šerifa již začala místní policie prověřovat, jaké stránky na internetu a na sociálních médiích Cruz navštěvoval, a dospěla k „velmi znepokojivým výsledkům“. Některé jeho příspěvky totiž obsahují výhružky typu „chci střílet lidi svou AR-15“.

Emergency responders evacuate students sheltering in place in an auditorium during shooting incident at high school in Parkland, Florida. pic.twitter.com/k0xp9HQ8Em — Josh Caplan (@joshdcaplan) 14. února 2018

"Prezident Spojených států už byl informován o střelbě na střední škole na Floridě," uvedla za Bílý dům mluvčí Lindsay Waltersová. "Situaci sledujeme. Myslíme na zasažené a modlíme se za ně," dodala.