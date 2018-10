Na studentské party se propadla podlaha. Zranilo se 30 tanečníků

/VIDEO/ Nejméně třicet lidí se zranilo, když se na studentské party v Jižní Carolině propadla dřevěná podlaha. Za neštěstí přitom mohou samotní tanečníci, kteří synchronizovaně poskakovali. Informovala o tom televize ABC.

Budova The Woodlands of Clemson, kde se propadla pod tanečníky podlaha.Foto: Neil Monaghan/youtube.com

Ke kolapsu podlahy došlo v obytné budově The Woodlands of Clemson, pět kilometrů od Clemson University v Jižní Karolíně, krátce před půl jednou ráno místního času. Střed podlahy v klubovně, která byla pronajata pro soukromý studentský večírek, se zhroutil do suterénu, uvedla policie.

Videozáznamy pořízené na party ukazují tanečníky, kteří poskakují a tančí, když pod nimi najednou zmizí podlaha.

Jedna z tanečnic, dvacetiletá Raven Guerrová, vše popsala pro GMA: „Když jsem vyšla ze dveří, cítila jsem, že se děje něco divného. Pak podlaha zmizela a ten chlap za mnou také.“

Tři desítky zraněných byly rozvezeny do nemocnic v okolí, informovala televize ABC. Podle místního policejního náčelníka Jimmyho Dixona nikdo není v ohrožení života a nejčastějšími zraněními jsou zlomeniny. „Jsme vděční, že následky nejsou horší,“ dodal. Policie dále uvedla, že vyšetřování incidentu stále probíhá.