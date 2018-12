Na Ukrajině ve středu ve 14 hodin skončil válečný stav. Ten před měsícem vyhlásil prezident Petro Porošenko poté, co Rusové na konci listopadu v Kerčském průlivu ostřelovali a zadrželi tři lodě ukrajinského námořnictva.

Válečný stav platil v deseti ukrajinských oblastech, konkrétně v pobřežních a pohraničních regionech. Prezident Petro Porošenko jej vyhlásil, aby prý zabránil hrozbě "skutečné války."

Zákaz vstupu do země

Ukrajinské úřady krátce poté také zakázaly vstup do země Rusům ve věku od 16 do 60 let. Výjimku představovaly pouze humanitární mise, jako jsou například příjezdy na pohřby.

„To, že končí válečný stav, je již patrné. Dnes na lince mezi Moskvou, Minskem a Kyjevem poprvé nebylo ani jednoho deportovaného Rusa, kterého ukrajinští pohraničníci nevpustili do země,” uvedl ruský list Kommersant.

Podle listu musí mít Rusové k návštěvě Ukrajiny biometrický pas a na hraničním přechodu se musí podrobit snímání otisků prstů a vysvětlit důvody své cesty.

Ukrajinský prezident Petro Porošenko na schůzi Rady pro národní bezpečnost a obranu (NSDC) uvedl, že za poslední měsíc byl Kyjev schopen dosáhnout významných úspěchů. Patří mezi ně i jednomyslné schválení rozšíření stávajích sankcí vůči Rusku a nová iniciativa k zavedení nových opatření pro akce v Azovském moři.

Napětí se nezlepšilo

Konec válečného stavu však prý neznamená, že by se situace zlepšila. "Rád bych prohlásil, že ruská hrozba zmizela," řekl prezident.

Právě událost v Kerčském průlivu incident odstartovala. V neděli 25. listopadu začala ruská pohraniční stráž pálit po dvou ukrajinských lodích a nejméně tři námořníky zranila. Rusové poté průliv zablokovali a zajali 24 Ukrajinců, které následně poslali do vazby.

Vladimir Putin tehdy označil událost za ukrajinskou provokaci. „Byla to bezpochyby provokace a myslím si, že šlo o tah prezidenta v boji před blížícími se prezidentskými volbami v březnu 2019,“ prohlásil podle agentury Reuters ruský prezident a doplnil, že válečný stav Ukrajina nevyhlásila ani během konfliktu se separatisty na východě země v roce 2014.

Narušila výsostné vody

Rusko tvrdí, že ukrajinská vojenská plavidla porušila ruské výsostné vody, což Kyjev popírá. Čtyřiadvacet námořníků čeká ve vazební věznici v Moskvě na soud. Kreml dal najevo, že o jejich osvobození či výměně je ochoten hovořit až po vynesení rozsudku. Ve vazbě mají být do 25. ledna, hrozí jim šest let vězení. Kroky Ruska v Kerčském průlivu odsoudilo mezinárodní společenství.

Ruské ministerstvo zahraničí ve středu vybídlo Západ, aby uhlídal Kyjev před novými provokacemi: „Tajemník ukrajinské bezpečnostní rady (Oleksandr Turčynov) ohlásil, že se Ukrajina chystá k nové provokaci v Kerčském průlivu, přičemž tentokrát plánuje k uskutečnění svých avanturistických plánů připojit jako pozorovatele zástupce NATO a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.”