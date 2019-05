Bouře zasáhla i turistické město Púrí, kde stojí proslulý přes 850 let starý chrám Džagannáth. Město musely opustit desetitisíce lidí včetně mnoha zahraničních návštěvníků, které odvážely do bezpečí zvláštní vlaky.

Unleashing its fury and wrath, cyclone fani is here.....#fanicyclone pic.twitter.com/Sh1PhGJask