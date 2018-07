V Mexiku objevili jeskynní malby Mayů. Znázorňují zvířata i válečníky

Dosud nejvýznamnější jeskynní malby, které vytvořila starověká civilizace Mayů, objevil archeolog Sergio Grosjean Abimerhi se svým týmem v huboké džungli mexického Yucatanu. Motivy v jeskyni na východě poloostrova pokrývají plochu o rozměrech patnáct metrů na délku a pět metrů na výšku. O nálezu informoval zpravodajský server Al Día.

„Nejsou to první jeskynní malby objevené na Yucatanu, ale rozhodně jsou nejvýznamnější množstvím prvků, které je tvoří. Najdeme tu ptáky, savce, kříž, geometrické obrazce, lidské bytosti včetně válečníků, stejně jako otisky rukou.“ uvedl Grosjean, vedoucí mexického ekologického institutu.

Podle jeho slov je nový objev výraznou motivací pro celý tým i další odborníky, protože poskytuje další doposud neznámé informace o mayských zvycích. „To je jisté už nyní, i když zatím nevíme, co kresby znamenají nebo v jakém období vznikly,“ vysvětluje archeolog.

Pozůstatek starověkých domorodců se před očima vědců ukrýval v podzemní jeskyni hluboké dvanáct metrů. Tým pod vedením Grosjeana se podle Al Día dovnitř slanil na konci minulého měsíce. O nálezu následně informoval výzkumníky z Národního antropologického a historického institutu a další specialisty, kteří budou zkoumat původ a význam obrazců.

„V tuhle chvíli nemůžeme zveřejnit přesné souřadnice jeskyně, protože zloději a vandalové jsou na Yucatanu vždy o krok napřed,“ řekl Grosjean. V první fázi podle něj budou odborníci k práci používat fotografie kreseb a následně, pokud to úřady povolí, by mohlo dojít k otevření jeskyně veřejnosti.

Ten by však rozhodně nebyl volný a neomezený. Zájemci by měli možnost prohlédnout si malby pod dohledem zkušeného průvodce. Tím by se především zajistila ochrana maleb před poškozením, ale pozitivním vedlejším produktem by bylo i vytvoření nových pracovních míst pro místní obyvatele.

Archeolog, mimo jiné také autor publikací o tajemstvích yucatanského poloostrova, je přesvědčen, že Mayské umění by nemělo být skryto zrakům veřejnosti. Mělo by být zpřístupněno všem za podmínky, že dojde k zajištění bezpečnostních opatření, které místo s tak významnou kulturní hodnotou vyžaduje.

„Z kulturního hlediska Yucatan doslova přetéká zajímavostmi, ale na úrovni státní správy o ně není žádný zájem. Neváží si historie a nerespektují starobylá posvátná místa Mayů. Některá z nich dokonce proměnili v plážové resorty,“ uzavírá Grosjean.