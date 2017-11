Na škole v Kalifornii zabil střelec nejméně tři lidi. Byl zastřelen

Incident se odehrál v obci Corning zhruba 190 kilometrů severně od kalifornského hlavního města Sacramenta, kde útočník střílel do lidí na základní škole v osadě Rancho Tehama a v jejím okolí. Podle serveru Fox News byly při incidentu zabity dvě děti. Čtyři lidé byli zraněni.

Místní televizní stanice oznámila, že několik školáků bylo letecky přepraveno k ošetření. Bilanci střelby, jejíž motivy prozatím nejsou známy, policie dosud neuzavřela.

BREAKING: At least 3 dead in shooting in Tehama Co. it started at a home and moved to the school. Shooter shot and killed by police. pic.twitter.com/xIKvyIxq4y