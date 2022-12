Trauma a noční můry. To si z nedávného děsivého zážitku odnesla osmadvacetiletá číšnice Fern, která pracuje v kavárně v thajském městě Nakhon Si Thammarat. Při jedné ze směn si všimla, že se k ní ze stropu platí obrovský had.

Plaz vystrčil hlavu ze škvíry vedle klimatizační jednotky kavárny a podle vzpomínek číšnice se chystal zaútočit. „Když jsem toho hada uviděla, rychle jsem se chtěla dostat ven z obchodu. Tak jsem začala utíkat k východu,“ popsala mladá žena.

Jenže pak si tento krok rozmyslela. „Když jsem viděla, jak hadova hlava visí dolů a zírá na mě, vyděsila jsem se a schovala se do zadní části obchodu,“ uvedla. Deník New York Post píše, že útok zachytila i průmyslová kamera.

Pomohli dělníci

Naštěstí pro číšnici v kritické chvíli před obchodem stáli dělníci, kteří uslyšeli její křik. Okamžitě vběhli dovnitř, aby jí pomohli. Jeden z mužů byl natolik odvážný, že když uviděl hada, který se mezitím spustil až na zem, začal plaza tahat za ocas ven. Dělníci přivolali také tým veterinářů, kteří hada odvezli a vypustili zpět do volné přírody.

Trauma a podivné pořekadlo

Had nezpůsobil v kavárně žádné větší majetkové škody, pracovnice však uvedla, že po traumatizujícím zážitku má psychické následky. „Bojím se, že když otevřu dveře, bude tam zase viset had. Pořád se bojím. Hodně lidí mi psalo zprávy a ptalo se mě, jestli jsem v pořádku, a já jsem jim všem řekla, že jsem v pořádku. Ale po tom, co se stalo, jsem stále vyděšená,“ svěřila se.

Celý incident pro ni má mít také ještě jeden nevšední důsledek. Místní totiž spojují hady s jedním pořekadlem. „Lidé říkají, že když uvidíte hada, znamená to, že brzy potkáte svou spřízněnou duši. Ale jestli moje spřízněná duše přijde tak velká jako tenhle had, tak to raději ať nepřichází,“ dodala číšnice.

Veterináři hada z kavárny identifikovali jako krajtu mřížkovanou, která se vyskytuje v celé jihovýchodní Asii. Tento druh patří mezi největší a nejdelší hady na světě a podle National Geographic může požírat kočky, psy, ptáky, krysy, jiné hady i lidi.

Tito mohutní plazi žijí v lesích, bažinách, kanálech a dokonce i ve městech. Někdy se tak dostanou do střetu s člověkem, na kterého mohou zaútočit. Jedná se ale většinou o vzácné případy, kdy je útok z pozice hada sebeobranou. Člověka se totiž obecně bojí a vyhýbají se mu.

Krajty se často stávají obětí poptávky po vzorované kůži a ve své domovině jsou nemilosrdně loveny. Místní si jejich masem taky zpestřují jídelníček a využívají i vnitřní orgány.