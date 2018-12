„Právě jsme se dozvěděli o novém dronu. Případ vyšetřujeme,“ řekla stanici BBC mluvčí letiště. „Preventivně jsme pozastavili všechny lety,“ dodala. První hlášení o návratu dronu přišlo kolem 17:10 místního času (18:10 středoevropského času).

„Letiště Gatwick nás informovalo o pozastavení provozu z bezpečnostních důvodů. Obnovená aktivita dronů je vyšetřována,“ uvedla sussexská policie ve svém prohlášení. Ministerstvo obrany nové objevení dronu nepotvrdilo.

Přibližně po hodině bylo letiště znovu otevřeno. „Pohyb na přistávacích drahách byl po dobu vyšetřování pozastaven, protože bezpečnost zůstává naší hlavní prioritou. Vojenská opatření, která máme na letišti, nám poskytly jistotu nezbytnou pro opětovné otevření naší letištní plochy,“ uvedlo letiště Gatwick na twitteru.

