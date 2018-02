Nad Grand Canyonem spadl vyhlídkový vrtulník. Tři mrtví, další bojují o život

Šest turistů společně s jedním pilotem se v sobotu v podvečer tamního času vydalo na vyhlídkový let, který ale zatím z neznámých důvodů skončil havárií. Vyhlídková helikoptéra Eurocopter EC130 patřící cestovní kanceláři Papillon začala po pádu hořet.

Rescuers continue to work to reach survivors of horrific Grand Canyon helicopter crash https://t.co/plWFC9kpgk pic.twitter.com/U0Yj1o6Xp7

"Stroj byl značně poničen," řekl mluvčí Federálního leteckého úřadu.

Pád vrtulníku přežili čtyři lidé, kteří jsou právě v péči lékařů. Stav přeživších je ale velmi vážný. Další tři cestující byli na místě mrtví. Podle CNN měli záchranáři problém se ke zraněným dostat, a to kvůli skalnatému terénu a silnému větru.

Úřady nyní vyšetřují, proč k tragické nehodě došlo.

A tour helicopter carrying seven people on board crashed in the Grand Canyon, killing three people and injuring four others. https://t.co/bxpffeA2q6 pic.twitter.com/7FvYKekFg5