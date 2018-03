Nad Jakutskem padaly z nebe zlaté cihly. Letiště musela střežit policie

Dopravní letadlo typu Antonov An-12 mířilo do sibiřského města Krasnojarsk s nákladem 9,3 tun zlata a dalších drahých kovů, jehož celková hodnota činila asi 21,5 miliardy rublů (takřka osm miliard korun).

Ke ztrátě části mimořádně cenného nákladu došlo krátce poté, co se u letadla utrhla levá část dveří nákladového prostoru. Na přistávací dráhu letiště se následně vysypalo 172 zlatých cihel, které dohromady vážily více než 3,4 tuny, informovala agentura TASS.

Při incidentu nebyl zraněn nikdo ze sedmičlenné posádky letounu, ani zaměstnanců letiště. Na sociálních sítích ale začaly později kolovat záběry zachycující zlaté cihly rozsypané po ranveji.

