„Zahájili jsme ostřelování iránských cílů na syrském území. Varujeme syrskou armádu, aby se nepokoušela ničit izraelské jednotky či izraelské území,“ uvedla v noci na dnešek izraelská armáda na twitteru. „Během našeho útoku byly odpáleny syrské střely země-vzduch, a to navzdory našim jasným varováním. V reakci jsme se proto také zaměřili na syrské protiletecké baterie.“

Syrská agentura SANA uvedla, že došlo k sestřelení „několika nepřátelských střel“ v okolí Damašku. Podle syrské armády Izrael podnikl intenzivní letecké útoky, následované odpálenými raketami. Protiletecká obrana však podle armádního vyjádření dokázala většinu izraelských střel zlikvidovat.

During our strike, dozens of Syrian surface-to-air missiles were launched, despite clear warnings to avoid such fire. In response, we also targeted several of the Syrian Armed Forces' aerial defense batteries. pic.twitter.com/rHxJqqpI9n