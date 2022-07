Společnost American Meteor Society (AMS) uvedla, že meteor vstoupil do atmosféry nad městem Cistern v Texasu a skončil svou dráhu jen několik mil od hlavního města, Austinu. Vidět však byl i z dalších amerických států, konkrétně z Oklahomy a Louisiany, odkud přišlo na pět set hlášení.

Obyvatelé uvedených států měli štěstí. I když každý den dopadá do zemské atmosféry několik tisíc meteorů, většina z nich je pouze velikosti malého kamínku a vyskytují se nad oceánem či neobydlenými oblastmi. Často se také maskují denním světlem.

Svědci slyšeli sonický třesk

„Několik svědků v blízkosti dráhy letu hlásilo, že slyšeli opožděný sonický třesk, což naznačuje, že tato ohnivá koule mohla přežít až do nižších vrstvev atmosféry,“ sdělil zaměstnanec AMS Robert Lunsford a dodal, že let podle zpráv očitých svědků trval tři až pět sekund. „V této části oblohy jsem viděl mnoho ohnivých koulí, ale tato byla zdaleka největší,“ uvedl očitý svědek James O.

Vědci zjistili, že ohnivá koule byla pravděpodobně součástí meteorického roje Alpha Capricornids, který by měl vyvrcholit na konci července. Pokud je to pravda, je podle odborníků šance na nalezení pozůstatků meteoru na zemi nulová, protože jsou příliš křehké na to, aby přežily let atmosférou.

Ohnivá koule velikosti auta

Meteory nazývané také padající hvězdy lze spatřit jako světelné záblesky na obloze. Vzniklou situaci vysvětlil portál Newsweek tak, že vesmírný odpad, tedy asteroidy nebo meteoroidy vstoupí vysokou rychlostí do zemské atmosféry a shoří přitom. Pokud by meteoroid průlet atmosférou přežil a dopadnul na zem, nazývá se meteorit.

Takzvané ohnivé koule jsou jasnější a větší než průměrný meteor sežehlý atmosférou. Ta, jež prolétla nad americkými státy v neděli večer, například měla mít velikost malého auta. Velmi jasně byla vidět také díky své rychlosti. I ty nejpomalejší meteory se pohybují rychlostí deset mil (převodem přibližně šestnáct kilometrů) za sekundu.

Nejviditelnější meteority zachycené na videu:

Zdroj: Youtube