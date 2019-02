„Žádáme Nejvyšší soud, aby konečně Wa Loneovi a Kyaw Soe Oovi poskytl spravedlnost, zvrátil chyby nižších soudních instancí a nařídil propuštění našich žurnalistů,“ uvedla v prohlášení agentura Reuters. V dovolání právníci předkládají důkazy o tom, že je celý případ vykonstruovaný myanmarskou policií. Soud navíc nesprávně uvalil důkazní břemeno na stranu obhajoby.

Dovolání k Nejvyššímu soudu v myanmarském hlavním městě Neipyijtu je pro dvojici novinářů poslední šancí na osvobození. Se stejnými argumenty přitom v polovině ledna neuspěli u odvolacího soudu. „Jde o přiměřený trest,“ konstatoval tehdy soudce Aung Naing a doplnil, že obžalovaní nejednali v souladu s novinářskou etikou a není možné prokázat, zda bylo zatčení novinářů nastraženou léčkou.

