Nadšený boxer i filmová předloha. Slavný Nelson Mandela by oslavil sto let

Dnes, 18. července 2018, by se dožil rovné stovky. Řeč je o Nelsonu Mandelovi, prvním černošském prezidentovi Jihoafrické republiky, bojovníkovi za lidská práva, prezidentovi Afrického národního kongresu, dlouholetém politickém vězni… To jsou známá fakta. Existují však i zajímavosti, které jste o člověku, o němž JAR mluví jako o „Otci národa“, možná doposud neslyšeli. Které to jsou?

Co stojí za "46664"?

Sérii charitativních koncertů, které zorganizoval právě Mandela a jejichž výtěžek šel na boj proti AIDS, zná snad každý. Na velkolepých akcích v minulosti vystoupili interpreti jako Anastacia, Queen, Eurythmics, Beyoncé… Tušili jste ale, jak vůbec vznikl její název, tedy 46664?



Jde o číslo, jež symbolizuje Mandelovo uvěznění. Jednoduše – 466 značí cifru, jakou tehdy brzy šestačtyřicetiletému muži přidělili bachaři, 64 pak představuje rok, v němž byl vlastně za mříže poslán. „Tvoříme a podporujeme iniciativy, které poskytují řešení a pomoc v boji proti HIV a AIDS. Náš svět totiž ovlivňují opravdu tragicky,“ řekl kdysi Mandela k projektu. ČTĚTE TAKÉ: Kovaný terorista i schopný advokát: Nelson Mandela nebyl černobílý Nelson, nebo Rolihlahla?

Jméno Nelson, pod nímž znával Mandelu celý svět, původně nebylo jeho vlastním. Tím je Rolihlahla, což po překladu z jazyka afrického kmene Xhosa znamená „tahat za větev“, popřípadě jde o označení pro potížistu.



Nelsonem začal Mandelu zvát učitel na základní škole, neboť původní jméno bylo pro něj i ostatní až příliš složité na vyslovení. „Ve dvacátých letech dostávaly africké děti anglická jména, aby je kolonisté mohli jednoduše oslovovat,“ všimla si také americká televize CNN. ČTĚTE TAKÉ: Věznici, v níž byl držen Mandela, čeká kvůli krysám evakuace Jeden ze slavných citátů vůbec nepronesl

„Naší největší obavou není to, že jsme neschopní, nýbrž to, že jsme nezměrně silní. Jestliže budeme osvobozeni od vlastního strachu, bude naše přítomnost automaticky osvobozovat i druhé.“ Jeden z nejslavnějších citátů, jenž je Mandelovi připisován, mu vlastně vůbec nepatří a údajně jej ani nikdy neřekl.



Zmíněné dvě věty totiž pocházejí z knihy Návrat k lásce od americké spisovatelky Marianne Williamsonové. Dnes už se tak nestává, ale v minulosti byla tato slova vkládána do úst právě Mandelovi. „Co vím, nic z toho v žádném ze svých proslovů nikdy nepoužil,“ uvedla Razia Salehová, archivářka Mandelovy nadace. ČTĚTE TAKÉ: Před 25 lety byl Nelson Mandela propuštěn na svobodu Oženil se s bývalou první dámou

V den svých osmdesátých narozenin se Mandela potřetí v životě oženil. Po Evelyn Maseové a Winnie Madikizelové pojal za svou choť Gracu Machelovou, vdovu po někdejším prezidentovi Mozambiku, jímž byl Samora Machel.



Zajímavé bylo to, že Machelová se v tu chvíli stala první ženou, jež kdy byla první dámou ve dvou zemích – Mandela byl totiž v té době prezidentem JAR. O raritu se jedná i dnes. ČTĚTE TAKÉ: Před rokem zemřel bývalý prezident JAR Nelson Mandela Nadšený boxer

Kromě politiky byl Mandela i zapáleným sportovcem – aktivitou jeho srdce byl box. Nikoli však proto, že si rád „bouchnul“ či kvůli vyplavení negativní emocí. Slavného muže spíše fascinovalo, jak tento sport celkově funguje a co může lidem přinést.



„Nelíbilo se mi násilí, které s boxem souviselo, zajímala mě spíše věda s ním spojená. Jak se pohybovat, abyste se ubránili, jak plánovat útok či ústup a jak se v samotném boji můžete neustále zlepšovat,“ prozradil ve své biografii. PŘEDCHOZÍ 1/2 DALŠÍ

