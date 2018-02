Nahradí skafandry? V USA testují jednomístnou kosmickou loď

/VIDEO/ Bezpečnější a rychlejší procházky ve vesmíru. Ty má zajistit jednomístná kosmická loď, kterou vyvíjí americká firma Genesis Engineering Solutions. Informoval o tom server Space. Dosavadní obleky totiž podle firmy poskytují jen malou ochranu proti mikrometeoritům, které můžou skafandry někdy propíchnout a tím ohrozit život astronauta.

Jednomístná ovladatelná vesmírná loď by mohla do budoucna nahradit skafandry, míní americká společnost Genesis Engineering Solutions (GES), která loď navrhla. Podle ní by se mohla užít již v blízké budoucnosti při misích NASA, a to zejména při práci mimo Mezinárodní vesmírné stanice, případně při obsluhování satelitů a teleskopů na oběžné dráze.

Společnost nedávno dokončila testování lodi v raketovém centru v Alabamě. To zahrnovalo například potápění ve velkém bazénu, aby bylo co nejlépe nasimulováno prostředí se stavem beztíže. Dobrovolníci zde také testovali různé velikosti lodi, aby byla vybrána ta optimální a také velikost a pohyblivost robotických paží.

Single Person Spacecraft (SPS), jak se stroj nazývá, má podle společnosti řadu výhod. Především poskytuje lepší ochranu proti mikrometeoritům, které mohou ochranný oblek protrhnout. Skafandry mohou také selhat a ohrozit život astronauta, jak se už v minulosti stalo.

„V tuto chvíli se zaměřujeme zejména na „dlouhodobé položky,“ uvedl projektový manažer Brand Griffin v rozhovoru pro Space.com. Inženýři se nyní zabývají například těsněním tlakové komory a plánují průkopnické testy pohonného systému.

Jak Griffin poznamenává, v případě, že by měla společnost k dispozici všechny potřebné finance, funkční prototyp by do vesmíru mohl letět už za tři roky. Realisticky však časový horizont závisí na tom, kdo má o technologii zájem.

"V NASA jsou někteří lidé tímto nápadem nadšeni a jiní nikoliv,“ uvedl. „Jsme si toho vědomi, koneckonců i v minulosti jsme mohli vědět, že průlomové nápady, jako je tento, se ne vždy setkávají s pochopením,“ dodal.

V návrhu by měl být stroj propojený k větší kosmické lodi či vesmírné stanici, takže by měl mít stejnou atmosféru. To znamená rychlejší „nasednutí člena posádky“ a zahájení práce, neboť by odpadla nutnost zdlouhavé přípravy a průchodu přechodovou komorou. Zařízení bude vybaveno malými robotickými rameny pro opravy a spoustou paliva pro přiblížení i do vzdálených oblastí vesmírné stanice.

Velikost vnitřní kabiny navíc umožňuje, aby loď využili všichni členové posádky. Ke splnění požadovaných úkolů má být SPS kromě třech robotických paží vybavena také prostorem pro ukládání nářadí, náhradních dílů, nebo i například odebraných vzorků z vesmírných těles.