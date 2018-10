Nahrály smrt saúdskoarabského novináře hodinky? Experti: Je to nepravděpodobné

Saúdskoarabský novinář Džamál Chášakdží byl podle tureckých vyšetřovatelů mučen a zavražděn. Důkazem má být nahrávka pořízená chytrými hodinkami Apple Watch, která byla následně uložena do spárovaného mobilního telefonu. Vyšetřovací verze však má zásadní nedostatek, podle expertů totiž něco takového není možné.

„Okamžiky Chášakdžího výslechu, mušení a vraždy byly nahrány a uloženy v paměti hodinek Apple Watch,“ uvedl v sobotu turecký deník Sabah. Obsah se měl následně synchronizovat s mobilním telefonem, který novinář před vstupem do budovy konzulátu zanechal u své snoubenky.

Není však jasné, jakým způsobem by se data z Apple Watch mohla přenést do telefonu před budovou. Experti na technologie agentuře Reuters sdělili, že je nepravděpodobné, aby hodinky nahrály záznam do internetového úložiště iCloud. Většina modelů k něčemu takovému vyžaduje spárovaný telefon s přístupem k internetu ve vzdálenosti nejvýše 15 metrů.

V případu jsou nejasnosti

Novější typy hodinek sice umí s cloudovou službou komunikovat přímo, i tak ale potřebují připojení k internetu prostřednictvím WiFi nebo zvláštní mobilní sítě. Ta však podle Reuters není na území Turecka k dispozici. Není proto jasné, jakým způsobem se vyšetřovatelé k nahrávce dostali, aniž by získali hodinky samotné.

Khashoggi's smartwatch recorded audio of his meeting inside the Saudi consulate in Istanbul, which was then sent to a phone he gave his fiancee ahead of his meeting — His interrogation, torture, and murder were recorded in the watch's memory.https://t.co/KYuKcwOc90 — Alfons López Tena #FBPE (@alfonslopeztena) October 13, 2018

Turecký deník Daily Sabah, který se odkazuje na „spolehlivé zdroje ze zvláštního oddělení zpravodajské služby“, uvádí, že Chášakdží pravděpodobně zapnul funkci nahrávání těsně před vstupem na saúdskoarabskou diplomatickou půdu.

Agenti Saúdské Arábie si měli po jeho smrti uvědomit, že hodinky mohly celý incident nahrávat. Podle deníku proto použily otisk Chášakdžího prstu k odemknutí zařízení a některé soubory vymazali. Agentura Reuters však upozorňuje, že se jedná o dosud nepotvrzené informace.

Země jakékoli obvinění z vraždy novináře i nadále rezolutně odmítá. Podle ministra vnitra, prince Abdulazíze bin Saúda bin Najífa, jde o „lži a nepodložená obvinění“, mající za cíl poškodit saúdskoarabskou vládu a královskou rodinu.

Trump mluví o tvrdém potrestání

Americký prezident Donald Trump v rozhovoru pro CBS News uvedl, že pokud byl Chášakdží opravdu zavražděn na příkaz saúdskoarabského prince, země se trestu nevyhne. „Nechci ohrozit zaměstnanost ani sjednaný obchod se Saúdskou Arábií. Ale jsou i jiné způsoby, jak někoho potrestat. To je sice tvrdé slovo, ale je na místě. Musíme zjistit co se stalo a poté rozhodně přijde tvrdý trest,“ uvedl prezident.

"There will be severe punishment." In his first 60 Minutes interview since taking office, President Trump tells Lesley Stahl that if Saudi Arabia is found to be responsible for journalist Jamal Khashoggi's death, there will be consequences. https://t.co/BRZfIPHbNY pic.twitter.com/s6X98AylBR — 60 Minutes (@60Minutes) October 13, 2018

Podle Trumpa však zatím není jasné, co se vlastně saúdskoarabskému reportérovi stalo. „Zatím to nikdo neví, ale zřejmě to budeme schopni brzy zjistit. Probíhá velice důkladné vyšetřování,“ prohlásil prezident a dodal, že pokud by za případ byla opravdu zodpovědná královská rodina, byl by „opravdu rozrušený a naštvaný“.