Turecko potvrdilo, že má důkazy v kauze vraždy novináře. Nahrávky ale nesdílelo

Turecko má důkazy v kauze zmizení novináře Džamála Chášukdžího ze saúdskoarabského konzulátu v Istanbulu. V pátek to uvedl turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu. Zároveň odmítl, že by Ankara komukoli nahrávky figurující v případu poskytla. Tím popřel dřívější zprávy, že by Turecko poskytlo audio důkazy o vraždě saúdskoarabského novináře Džamála Chášakdžího Spojeným státům.

dnes 18:25 SDÍLEJ:

Americký deník The Washington Post s odvoláním na nejmenovaný zdroj, který má mít vazbu na zpravodajskou službu, před týdnem napsal, že Turecko má v rukou zvukovou nahrávku a videozáznam, které dokazují, že saúdskoarabský novinář Džamál Chášakdží byl mučen a zavražděn na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu. ČTĚTE TAKÉ: Policie hledá ostatky saúdského novináře v lese. Vraždu připustil i Trump „Turecko neposkytlo zvukový záznam americkému ministru zahraničí Mikeovi Pompeovi nebo jinému americkému představiteli,“ řekl Çavuşoglu novinářům během své návštěvy Albánie. Máme důkazy a informace, až budou závěry vyšetřování, podělíme se o ně transparentně s celým světem,“ dodal. Turecké úřady zatím oficiálně neuvedly, že by byl Chášukdží zavražděn, ani dosud ze zmizení oficiálně neobvinily Rijád. Zmizení a pravděpodobná vražda Chášakdžího, který se z obav o svou bezpečnost přestěhoval do Spojených států a působil jako sloupkař v deníku The Washington Post, vyvolalo na západě silnou vlnu rozhořčení a zhoršilo vztahy se Saúdskou Arábií. ČTĚTE TAKÉ: Podezřelý z vraždy saúdského novináře zemřel při autonehodě. Mohl být umlčen Také americký prezident Donald Trump, který se zatím Saúdské Arábie zastával, ve čtvrtek uvedl, že je přesvědčen o Chášakdžího smrti a dodal, že reakce Spojených států bude pravděpodobně „velmi tvrdá“. Nepohodlný kritik prince Turecká policie identifikovala tým 15 saúdských agentů, kteří v den zmizení přiletěli do Istanbulu. Ve středu a ve čtvrtek strávili turečtí vyšetřovatelé prohledáváním konzulátu přes devět hodin. V současnosti pak pátrají po ostatcích novináře v lesích v okolí Istanbulu. ČTĚTE TAKÉ: Zmizení novináře: Turci prohledali rezidenci konzula. USA chtějí nahrávky Jeden z patnácti mužů, které turecká policie spojuje se zmizením Chášakdžího, je navíc po smrti. Podle tureckého deníku Yeni Safak zemřel Mešel Saíd M. Albostani při podezřelé dopravní nehodě v Rijádu. Turecký deník spekuluje, že mohl být umlčen. Džamál Chášakdží byl známým kritikem saúdskoarabského korunního prince Muhammada bin Salmána. Ten podle Chášakdžího propaguje reformy, ale nepřipouští o nich jakoukoli debatu. Kritizoval také podíl saúdskoarabské armády na bojích v Jemenu nebo politiku vlády vůči Kataru. ČTĚTE TAKÉ: Saúdského novináře podle nahrávky mučili a rozřezali. Umíral sedm minut

Autor: Pavel Škopek