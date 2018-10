Najdete na obloze Hulka nebo Godzillu? NASA pojmenovala nová souhvězdí

Právě souhvězdí Hulk má podle technologického portálu Cnet hlubší význam, než se na první pohled zdá. „Tato souhvězdí nejsou založena na pozorování hvězd, ale gama paprsků, které zachycuje teleskop Fermi. Komiksový vědec Bruce Banner se přitom promění v Hulka právě v důsledku působení gama záření,“ vysvětluje reportér Mark Serrels.

„Gama paprsky jsou nejsilnější formou světla,“ uvádí odborníci z NASA. „Mohou nést tolik energie, že se za určitých okolností mohou proměnit v hmotu, což by Bruce Banner i Hulk rozhodně ocenili,“ dodávají.

Další notoricky známou postavou, která se objevila mezi nově objevenými hvězdnými uskupeními, je filmový veleještěr Godzilla. „Ikonickou zbraní Godzilly je žhavý paprsek, proud ohně,“ přibližuje NASA důvody svého výběru. „To alespoň vzdáleně připomíná proudy gama paprsků, které jsou spojené s černými děrami a neutronovými hvězdami.“

Filmovým a televizním fanouškům nebudou neznámé ani názvy TARDIS, stroj času a vesmírné plavidlo z britského sci-fi seriálu Doctor Who v podobě modré telefonní budky, nebo Mjölnir, kladivo severského boha Thora.

Gamma-rays in the sky, seen by our @NASAFermi telescope! To celebrate the mission's 10-year anniversary, scientists used Fermi sources to create a set of unofficial gamma-ray constellations. Explore the interactive map and find them all: https://t.co/m3pF7WHOQT pic.twitter.com/pPtiPfHJY1