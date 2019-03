Přes sto migrantů se zmocnilo nákladní lodi, která je zachránila u libyjských břehů a chtěla se s nimi vrátit do Tripolisu. Uprchlíci následně pluli na sever s cílem vylodit se na Maltě či jednom z italských ostrovů. Podle maltských médií již na loď vtrhla speciální jednotka, jejímž posláním je vrátit kontrolu nad plavidlem kapitánovi.

"Na palubu byla vyslána speciální jednotka, která má vrátit kontrolu kapitánovi. Tanker, posádka i všichni uprchlíci jsou nyní eskortování do přístavu. Následně budou předáni do rukou policie," řekl médiím mluvčí maltské armády s tím, že loď by měla k Maltě dorazit v půl deváté ráno.