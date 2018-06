Náklady brexitu ponesou spotřebitelé. Přijdou až tisíc liber ročně, tvrdí studie

Britské domácnosti by po brexitu mohly přijít až o tisíc liber ročně. Vyplývá to z analýzy nezávislé firmy Oliver Wyman, která počítá s nejpříznivější verzí scénáře brexitu, v rámci kterého nebudou zavedeny žádné obchodní tarify a cla, vzniknou pouze nezbytné bariéry, které má EU s jinými nečlenskými zeměmi.

Kvůli slabé poptávce tak klesnou zisky supermarketům i restauracím, které budou muset zdražit, budou-li chtít zůstat v zisku.

„Když se podíváme na celou sérii nákladů, jedna věc je jasná. Brexit přinese náklady spotřebitelům. Otázkou zůstává o kolik,“ dodává. „I když obchodníci budou vynakládat veškeré úsilí tyto náklady mírnit, očekáváme, že budou nuceni ceny v obchodech prostě zvýšit. Pokud nezdraží, nebudou vydělávat,“ dodal.

Náklady, které budou pokrývat hlavně byrokracii, se na jednu domácnost zvýší o jedno procento ročně, což představuje 250 liber, ve výsledku 6,8 miliardy liber pro celou ekonomiku. V případě scénaře, který navrhuje zavedení obchodních cel a bariér, přijde britská ekonomika ročně o 27 miliard liber.

„Zatímco výsledek jednání o brexitu zůstává nejistý, analýza ukazuje, že jakékoliv scénář britské domácnosti postihne v každém případě,“ říká Duncan Brewer z firmy Oliver Wyman, která vypracovává pravidelné analýzy pro britskou vládu i světové firmy.

Tato studie ale není jediná, která předpovídá pesimistický scénář. Oslabení ekonomiky předpovídá i studie The Bank of England.

Ekonomové, kteří jsou zastánci brexitu označili výsledky studie za alarmující. Britská vláda usiluje o co nejvřelejší vztah s EU, alespoň co se oblasti obchodu týče. Mnoho času jí už ale nezbývá, podmínky si musí vyjednat do letošního října, aby ji parlamenty členských zemí stihly ratifikovat. Zvažuje se také možnost přechodného období, které by trvalo do konce roku 2020 a během nějž by byla sepsána dohoda o volném obchodu.