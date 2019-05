„Podle našich informací ležel balíček naplněný hřebíky a šrouby na ulici,“ napsal francouzský deník Le Progres. K výbuchu došlo okolo 17:30 místního času v blízkosti pekárny Brioche Doree v ulici Victora Huga, nedaleko křižovatky s ulicí Sala.

Na místě zasahovaly ve velkém počtu bezpečnostní složky včetně armády. „Ulice Sala je kompletně uzavřena vojáky. Na místě je velké množství hasičů,“ napsal francouzský list.

#Update: Just in - Video of minutes after the IED explosion at the "rue Victor-Hugo" street in #Lyon shared on Snapchat, leaving now at least 8 people injured and whom 2 in critical condition. #France pic.twitter.com/XPkmHEWBn2 — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) May 24, 2019

„Byl to ohromný hluk,“ popsal deníku Le Progres ředitel nedalekého hotelu. „Viděl jsem kovové součástky rozeseté po zemi, vypadaly jako nějaký elektrický obvod. Viděli jsme panikařící ženu a muže, kterému krvácela noha, jak se ukrývají v obchodě s oblečením.

#Breaking: Just in - Reports now of up to 10 people injured and whom 2 in critical condition, after a IED explosion at the "Victor-Hugo" street in #Lyon in #France, police concerned now of all surrounding streets for investigation. pic.twitter.com/gs39EvYpaA — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) May 24, 2019

Francouzský prezident Emmanuel Macron označil výbuch za „útok“ a potvrdil, že při něm nedošlo ke ztrátám na životech. „Vypadá to, že nejsou žádné oběti na životech. Několik lidí je však zraněných, takže samozřejmě myslím na ně i jejich rodiny,“ uvedl. Zasaženo bylo sedm lidí včetně osmileté dívky, nikdo však není v ohrožení života.

Video shows broken glass at the scene of an explosion in Lyon, France, that left at least eight people with minor injuries. https://t.co/jGbKAhgnj1 pic.twitter.com/5Twns8snwB — ABC News (@ABC) May 24, 2019

Úřady případ vyšetřují jako teroristický útok. Svědci z místa podle deníku Le Figaro popsali, že krátce před výbuchem zanechal neznámý muž před pekárnou balíček a odešel.

Útoky ve Francii

Francie se v předchozích letech stala cílem hned několika teroristických útoků. V lednu 2015 bylo při útoku na sídlo satirického magazínu Charlie Hebdo zabito dvanáct lidí, v listopadu téhož roku pak skupina teroristů zabila v ulicích Paříže 130 lidí.

V červenci 2016 pak v jihofrancouzském Nice útočník najel nákladním vozidlem do davu lidí a zabil 86 lidí.