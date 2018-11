Náměstek britského ministra dopravy Johnson odstoupil. Žádá referendum o brexitu

Vláda britské premiérky Theresy Mayové musí čelit dalším nepříjemnostem. Náměstek ministra dopravy Jo Johnson, mladší bratr bývalého ministra zahraničí Borise Johnsona, se v pátek vzdal funkce a žádá vyhlášení nového referenda o brexitu. Chce tak zabránit vasalství nebo chaosu, což jsou podle něj jediné možnosti, které může plán premiérky přinést.

„Británie stojí na prahu největší krize od dob druhé světové války,“ řekl bývalý žurnalista, který v roce 2016 podpořil setrvání v Evropské unii. Plán premiérky Mayové označil za bludný a prohlásil, že nemůže podpořit dohodu, která bude představena parlamentu v horizontu několika týdnů.

Podle šestačtyřicetiletého politika jde o největší selhání státní moci od krize v souvislosti se Suezským průplavem z roku 1956, kdy byla Velká Británie potupně donucena Spojenými státy ke stažení jednotek z Egypta. „Postavit národ před volbu mezi dvěma hluboce neatraktivními možnostmi, vasalstvím a chaosem, je selháním britského státnictví v rozsahu, který tu nebyl od dob Suezské krize,“ prohlásil Johnson.

Referendum nebude

„Vzhledem k tomu, že se realita brexitu výrazně vzdálila tomu, co bylo lidem přislíbeno, je jedinou demokratickou možností nechat veřejnost, aby měla poslední slovo,“ myslí si politik, který je bratrem bývalého ministra zahraničí a kritika postoje premiérky Mayové Borise Johnsona.

Jo Johnson resignation: "My brother Boris, who led the leave campaign, is as unhappy with the Government’s proposals as I am. Indeed he recently observed that the proposed arrangements were “substantially worse than staying in the EU”. On that he is unquestionably right." — Harry Cole (@MrHarryCole) November 9, 2018

Bývalý náměstek ministra dopravy požaduje referendum, ve kterém by měli Britové možnost vybrat si mezi setrváním v EU, brexitem podle Mayové a brexitem bez dohody. Kancelář premiérky takovou možnost odmítá. Druhé referendum o členství v Evropské unie podle ní neproběhne „za žádných okolností“.

Mayová čelí kritice

Jo Johnson je již čtrnáctým politikem, který od listopadu minulého roku vládu premiérky Mayové opustil. S pokračujícími jednáními mezi Londýnem a Bruselem se britská premiérka ocitá pod stále silnějším tlakem odpůrců její vize brexitu.

Řada politiků kritizuje kompromisní řešení, které by znamenalo dočasné setrvání v evropské zóně volného obchodu. To by ponechal Velkou Británii na pospas rozhodnutím unie bez možnosti se na nich jakkoli podílet.

Johnson ve svém prohlášení o rezignaci uvedl, že návrh Mayové by ponechal Británii v „mnohem horší“ vyjednávací pozici, než v jaké se nachází nyní. Ze svého působení na ministerstvu dopravy zároveň ví, jak „bolestivý“ by byl odchod bez dohody.

Boundless admiration as ever for my brother Jo. We may not have agreed about brexit but we are united in dismay at the intellectually and politically indefensible of the UK position 1/2 https://t.co/QI4tMpLecc — Boris Johnson (@BorisJohnson) November 9, 2018

Podporovatel brexitu Boris Johnson rozhodnutí svého bratra uvítal a prohlásil, že oba navzdory odlišným pohledům na vztah Velké Británie s Evropskou unií „sdílejí zděšení“ z postoje premiérky a jejího vedení vyjednávání.