Blesková zkáza

Bylo 20:23, když do výletního plavidla prudce narazil jiný osobní trajekt plující z Centralu. Tento trajekt nesl vzhledem k tragickým okolnostem srážky až ironické jména Sea Smooth, tedy Klidné moře, ale následky kolize rozhodně klidné nebyly.

Příď Sea Smooth narazila do zádě lodi Lamma IV na jejím levoboku a protrhla jí dvě vodotěsné přepážky, takže podpalubí Lammy IV začala okamžitě zaplavovat voda. Brzy na to se výletní loď převrátila a celá její záď se ocitla pod hladinou. Vše se událo tak rychle, že více než stovka cestujících přepadla přes palubu do moře, aniž by si stačili obléct záchranné vesty. Další desítky lidí zůstaly uvězněny uvnitř převrácené lodi.

U italského pobřeží se potopila superjachta. Drama natočili svědci na video

„Deset minut po našem odjezdu narazila do naší lodi ze strany jiná. Plula hrozně rychle. Záď naší lodi se začala potápět. Najednou jsem se ocitl hluboko pod hladinou,“ popsal později průběh katastrofy novinářům z čínského deníku The South China Morning Post jeden z přeživších. „Těžce jsem plaval a snažil se zachytit záchranný kruh. Nevím, kde jsou moje dvě děti,“ dodal zničeně.

Další svědci uvedli, že Lamma IV šla ke dnu velmi rychle. „Potopila se během deseti minut. A museli jsme aspoň dvacet minut čekat na záchranu,“ citovala agentura Reuters jednoho z cestujících, který byl na její palubě.

Titanic se potopil kvůli nim, tvrdí fámy. Kontroverzní boháči šokovali vztahy

Jedna žena vypověděla, že ji náraz srazil do vody a skončila hluboko pod hladinou: „Musela jsem dlouho plavat, abych se vynořila, a spolykala jsem hodně vody. Pak jsem našla záchranný člun.“

„Mysleli jsme, že zemřeme. Všichni jsme byli uvězněni uvnitř,“ citovala agentura Reuters dalšího přeživšího.

Simulace, jak došlo ke srážce:

Zdroj: Youtube

Bylo to jako dívat se na Titanic

Agónii trajektu Lamma IV zatím sledovali z paluby Sea Smooth na smrt vyděšení cestující. Také jimi náraz otřásl, ale Sea Smooth se držela na moři o něco stabilněji než těžce poškozená Lamma IV.

„Byla jsem na horní palubě a cítila jsem ten náraz – lidi to smetlo ze sedadel. Zvuk, který ta srážka vyvolala, byl hrozný. Náš trajekt vypnul motory a někdo z posádky se začal ptát, zda se cestující při nárazu nezranili. Varovali nás, že se loď potápí,“ sdělila BBC další žena, Sarah Blackmanová, která se plavila na Sea Smooth.

Z koncentráku vypluli vstříc smrti. Nacistický Titanic byl hrobem i pro Čechy

Lidé si proto došli podle Blackmanové z horní paluby dovnitř trajektu pro záchranné vesty a začali si je oblékat, zatímco lodní motory se znovu rozběhly. Sarah se pak s několika dalšími cestujícími znovu vrátila na záď trajektu, aby se podívala, co je s druhou lodí.

„Byla za námi a už jsme jen viděli, jak se potápí ve vodě. V té chvíli jsem si uvědomila, že na palubě nebyly žádné záchranné čluny - jen záchranné kruhy a vesty.“

Titanic měl nehodu hned při vyplutí. Upozornila na problémy s manévrováním lodi

Spolu s ní sledoval potápějící se loď také muž jménem Chris Head. „Ze začátku jsme se zabývali hlavně tím, abychom se dostali do záchranných vest, takže jsme okolí tolik nesledovali, ale po několika minutách – myslím, že asi pěti – jsem se po druhé lodi podíval a viděl jsem, že její konec – nedokážu říct, jestli to byla příď, nebo záď – trčí kolmo z vody. Pomyslel jsem si: tohle se vážně děje. Víte, viděl jsem, jak se ve vzpřímené poloze potápí, úplně jako Titanic.“

Hongkongský přístav Victoria Harbour. Hongkongské pobřežní vody byly považovány za bezpečné, katastrofa však poukázala na přílišnou frekvenci lodíZdroj: Wikimedia Commons, Ank Kumar, CC BY-SA 4.0

Dlouhá řada chyb

Zatímco lidé ve vodě bojovali za nízké viditelnosti o život, zamířily k místu neštěstí desítky člunů i dva záchranářské vrtulníky. Pro 39 lidí však bylo už příliš pozdě. Místní úřady v první zprávě oznámily, že na místě katastrofy se našlo 29 mrtvých těl, dalších osm lidí vyproštěných z vraku bohužel po převozu do nemocnice zemřelo. Tragická bilance neštěstí se nakonec vyšplhala až na oněch 39 mrtvých a 92 zraněných. Mezi mrtvými byla i řada dětí.

Ohňostroj, na který se výletníci na lodi tolik těšili, byl okamžitě zrušen.

Při vyšetřování příčin katastrofy se přišlo na to, že na Lammě IV nebyly řádně dodržovány bezpečnostní normy a že došlo k dlouhé řadě pochybení, což mělo za následek tragický průběh celého neštěstí. Samotnou kolizí však byli podle rozhodnutí soudu vinni kapitáni obou plavidel, která se srazila.

Děsivý konec trajektu Rabaul Queen: Vichřice udělala z lodi smrtonosnou past

Kapitán plavidla Sea Smooth Laj Saj-ming byl v roce 2015 shledán vinným z ohrožení bezpečnosti na moři a ze zabití 39 lidí. Podle soudu špatně vyhodnotil situaci a stočil loď v rozporu s předpisy. Šestapadesátiletý kapitán výletní lodi Lamma IV Čau Čch'-waj byl obvinění ze zabití zproštěn, ale i on si vyslechl rozsudek vinen z ohrožení bezpečnosti ostatních na moři. Oba byli odsouzeni k osmi letům a devíti měsícům vězení.

Nehoda vyvolala rozsáhlou diskusi o námořní bezpečnosti v hongkongských pobřežních vodách, jež byly až do té doby považovány za bezpečné, ale nyní se ukázalo, že trpí až příliš velkou frekvencí vzájemně se křižujících lodí.