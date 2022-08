Peking návštěvu nebývale ostře odsuzuje a hrozí Washingtonu reakcí, která by mohla zahrnovat armádu. Americké zdroje v uplynulých dnech spekulovaly, že by Čína například mohla při návštěvě Pelosiové narušit vzdušný prostor ostrova, nebo jej ještě před návštěvou zcela uzavřít.

"Reakce by mohla přijít v podobě falešných právních proklamací, jako například že oblast Tchajwanského průlivu nespadá do mezinárodních vod," řekl dnes Kirby.

Americká CIA v Afghánistánu zabila lídra Al-Káidy Zavahrího. Tálibán to odsoudil

Čína možnou návštěvu Pelosiové považuje za "hrubé zasahování do svých vnitřních záležitostí", a vedla by prý "k velmi vážným následkům", za které by nesly odpovědnost USA. Ačkoliv cesty kongresových delegací na Tchaj-wan nejsou výjimečné, Pelosiová by byla nejvýše postaveným americkým činitelem, který by takovou návštěvu podnikl od začátku století.

Čína se podle Kirbyho v minulých dnech uchýlila k "nezodpovědné rétorice" a nové "štvavé projevy" lze v dalších dnech ještě očekávat. Výhrůžky podle Bílého domu zvyšují riziko potenciálního špatného odhadu situace. Není důvod, aby byl kvůli potenciální návštěvě Pelosiové kdokoli v ohrožení, uvedl Kirby.

Čína demokratický Tchaj-wan pokládá za svou nedílnou součást a hrozí mu vojenským zásahem v případě vyhlášení nezávislosti. Peking dlouhodobě upozorňuje ostatní státy, aby nejednaly s tchajwanskými činiteli, a nebudily tak zdání, že uznávají samostatnost ostrova.

Washington udržuje oficiální diplomatické vztahy pouze s Pekingem, zatímco oficiální vztahy s Tchaj-pejí přerušil v roce 1979. S Tchaj-wanem mají ale Spojené státy čilé neoficiální styky a nadále mu dodávají zbraně. Tvrdí, že tak činí proto, aby mu pomohly udržet obranyschopnost.