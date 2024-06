Na přátelskou návštěvu mezi vojenskými manévry v Karibiku se v přístavu u kubánské metropole tento týden zastavila ruská fregata Admirál Gorškov a ponorka s jaderným pohonem Kazaň. Američané poslali na svou základnu v Guantánamu svou ponorku a vše bedlivě sledují.

Pětidenní návštěva ruských válečných lodí v havanském přístavu jen 145 kilometrů od floridských břehů přichází v době rostoucího napětí mezi Spojenými státy a Ruskem, poukázala CNN.

Londýnské Timesy připomněly, že americký prezident Joe Biden nedávno povolil Ukrajině používat zbraně dodané Spojenými státy pro omezené údery přímo na ruském území. Moskva to nenechala bez odezvy. „Pokud oni posílají dodávky do válečné zóny a volají k použití těchto zbraní na našem území, proč bychom neměli my právo udělat to samé a zrcadlově odpovědět?“ připomněl list nedávná slova ruského prezidenta Vladimira Putina.

Americké úřady zůstávají pozorné, ale v klidu. Poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan reportérům na palubě Air Force One ve středu řekl, že Spojené státy vše pečlivě monitorují. Poukázal, že podobné návštěvy přístavů nejsou nic nového, napsal web Politico. „Nic nenasvědčuje tomu, že by při této návštěvě mělo dojít k nějaké dodávce zbraní,“ konstatoval poradce Sullivan.

Bez jaderných zbraní

Nevyhnutelné vzpomínky na kubánskou raketovou krizi z roku 1962, kdy se svět dostal zřejmě nejblíže jaderné konfrontace velmocí za celou studenou válku, se předem snažily rozptýlit i kubánské úřady. Podle londýnských Timesů ministerstvo obrany k návštěvě vydalo nezvykle obsáhlé komuniké a zdůraznilo, že flotila neponese jaderné střely.

„Návštěva odpovídá historicky přátelským vztahům mezi Kubou a Ruskou federací a přísně se drží mezinárodních pravidel. Žádné z plavidel nenese jaderné zbraně. Tato zastávka v naší zemi nepředstavuje žádnou hrozbu pro region,“ uvedlo podle Timesů ministerstvo. Přátelský ráz návštěvy se snažili prezentovat i ruští diplomaté. CNN řekli, že během tří dnů návštěvy budou mít Kubánci každý den čtyři hodiny příležitost fregatu navštívit a prohlédnout si ji.

Američané a spojenci ruskou návštěvu pojali jako příležitost k vlastnímu cvičení a bližšímu pohledu na ruskou vojenskou techniku u svých břehů, glosovaly londýnské Timesy. „Pro Rusy jsou námořní operace v Karibiku dlouhé a náročné. Nám dávají dobrou příležitost procvičit naše síly v jejich vyhledávání a sledování,“ řekl listu Washington Post admirál ve výslužbě Jim Stavridis. V letech 2006-9 stál v čele amerického Jižního velitelství, jež má oblast Karibiku na starosti.

Ruská plavidla pod bedlivým dohledem

Americká televize ABC spočítala, že ruská plavidla sleduje šest válečných lodí Spojených států, Kanady a Francie. Jde o tři americké torpédoborce, kutr Pobřežní stráže a francouzskou a kanadskou fregatu. Spojenci sledovali ruská plavidla už během jejich cvičení v mezinárodních vodách v Karibiku před zastávkou na Kubě. Další manévry patrně budou následovat u venezuelských břehů.

Ve čtvrtek Američané předvedli vlastní svého druhu zrcadlovou odpověď. Jižní velitelství vydalo podle webu Politico poměrně nezvyklé prohlášení, ve kterém potvrdilo zastávku americké ponorky s jaderným pohonem na své vojenské základně v kubánském zálivu Guantánamo. „Jde o rutinní a již dříve plánovanou zastávku v přístavu cestou do prostoru odpovědnosti Jižního velitelství,“ uvedlo velitelství ve stejných pojmech, jakými Kubánci avizovali ruskou návštěvu.

Podle expertů má výprava spíše politický než vojenský rozměr. „Videa z návštěvy pomohou Moskvě ukazovat, že úsilí Spojených států umenšit její přítomnost ve světě a zejména v Latinské Americe nefunguje. Musíme pochopit, že Rusko odmítá Latinskou Ameriku opustit,“ řekl pro Washington Post politolog z univerzity ICESI v kolumbijském Cali Vladimir Rovinskij.

„Je to spíše symbolická návštěva, která prezidentu Vladimiru Putinovi umožňuje mávat ruskou vlajkou v americké sféře vlivu. Smysl cvičení je připomenout, že i Rusko dokáže svou vojenskou sílu dávat najevo v globálním měřítku,“ zhodnotil pro New York Times expert na kubánské záležitosti z Americké univerzity ve Washingtonu William M. LeoGrande.

Pro Kubu sužovanou hlubokou hospodářskou krizí to v první řadě znamená posilování ekonomických vztahů s Ruskem. Londýnské Timesy podotkly, že sice zdaleka nedosahují míry a velikosti pomoci za sovětských časů, ale prohlubují se. Ruské dodávky ropy jsou nejvyšší za desítky let. Za první tři letošní měsíce Kubu navštívilo 66 tisíc ruských turistů, dvojnásobek proti loňsku. Rusko se také chystá investovat do zemědělské půdy na Kubě výměnou za dodávky úrody na ruský trh, vypočítaly Timesy.