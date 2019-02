Indie následně upozornila, že její vzdušný prostor narušila nejméně tři pákistánská letadla. Kvůli incidentu bylo na tři hodiny uzavřeno letiště ve Šrínagaru, metropoli indického státu Džammú a Kašmír. „Jediným účelem této akce bylo ukázat naší vůli a schopnost bránit se,“ napsal na twitteru mluvčí pákistánského ministra zahraničí Mohammad Faisal.

#Pakistanstrikesback #PAF undertook strikes across LoC from Pakistani airspace. Sole purpose of this action was to demonstrate our right, will and capability for self defence. We do not wish to escalate but are fully prepared if forced into that paradigm#PakistanZindabad