NASA opravuje raketu projektu Apollo. Je poslední svého druhu

V Kennedyho vesmírném středisku na Floridě, kde má svou základnu NASA, renovují pověřené firmy už od začátku června poslední raketu jednoho z druhů projektu Apollo. Její označení zní Saturn 1B SA-209 a je stejná jako model, který před padesáti lety vezl astronauty na oběžnou dráhu.

Poslední raketa svého druhu je víceméně neporušená, po několik desetiletí však pouze ležela na zemi, a tak především kvůli opotřebení potřebuje určité úpravy. Podle serveru CollectSpace se opraváři zaměřují jak na vnějšek, tak i na vnitřek, a to tak, aby raketa byla znovu plně funkční a mohla být umístěna coby jedinečný model do muzea.

Vzácný artefakt, který ale k samotnému letu nebyl nikdy využit, měří 68 metrů. „Kompletně raketu renovujeme, zevnitř i zvenku. Chceme si být jisti, že je zachována tak, jak by měla, pověřili jsme k tomu ty nejlepší,“ uvedl Therrin Protze, jenž byl k projektu „znovuoživení“ rakety zvolen jako hlavní vedoucí.



Saturn 1B je o něco menší a méně výkonný než Saturn 5, což je raketa, která, byť prázdná, vyrazila do vesmíru úplně poprvé. Byl to však právě model 1B, který později zahájil úspěšný projekt Apollo 7 – pojal totiž tříčlennou posádku a stal se prvním člověkem pilotovaným letem do kosmu.

Wally Schirra, Donn Eisele a Walt Cunningham tak byli první lidé, kteří s Apollem – a tedy se Saturnem 1B – dosáhli oběžné dráhy. Stejná raketa stála i u dopravení jiné posádky do vesmírné stanice Skylab v roce 1973 i u společné mise s Ruskem (projekt Apollo-Soyuz) v roce 1975 .



Celkově NASA sestavila čtrnáct zmíněných raket, a to v rozmezí let 1966 a 1975. Dnes existují pouze část modelu SA-211, jež je vystavena v Alabamě, a pak, v kompletním složení, model floridský, který má označení SA-209. Právě ten ležel v horizontální poloze – byť k tomu není přizpůsobený – od roku 1978, předtím byl jedním z hlavních exponátů na výstavě v Tokiu.

Opravářské práce budou probíhat celkem šestnáct měsíců. Před raketou byly vztyčeny ochranné zdi, aby se k ní návštěvníci nedostali, ale zároveň také zábrany z plexiskla, takže z jedné strany je možno vidět, co se u ní zrovna děje. Opravářský tým již stihl provést například úpravu všech osmi motorů.



O renovaci rakety se stará firma Guard-Lee z Floridy, sekundovat jí budou místní Ivey‘s Construction a Conservation Solutions z Marylandu. Do „výlohy“ muzea se má exponát vrátit v říjnu příštího roku, nejlépe k 15. dni – mise Apollo 7 totiž bude slavit 51 let.

Raketa Saturn 1B je rozdělena do bodů, které musí být ve vymezených etapách opraveny či vyměněny. Jednou z částí je například „pavoučí paprsek“, tedy osmiboký rám, který při sobě drží nádrže pro pohonné hmoty. Některé části budou nicméně vyžadovat i převoz do specializovaných laboratoří.