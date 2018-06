NASA ztratila na Marsu spojení s Opportunity. Kvůli prachové bouři

Podle dostupných informací zuří bouře na ploše cca 35 milionů čtverečních kilometrů a je mnohem silnější než ta, které musel stařičký rover Opportunity čelit v roce 2007. Zatímco před jedenácti lety dosáhla prachová bouře v maximu úrovně opacity 5,5, nyní je to přibližně 10,8.

Ačkoli jsou prachové bouře na Marsu poměrně časté, k opravdu masivní bouři, kterou odborníci označují za „globální prachovou bouři“ dochází přibližně jednou za tři marsovské roky (5,5 let na Zemi).

A massive Mars dust storm is turning day-to-night, causing the solar-powered @MarsRovers Opportunity to have likely entered a low-power mode where all subsystems are off, except a mission clock that can wake the computer to check power levels. Info: https://t.co/lSOHSsu1Oc pic.twitter.com/jjjr6qs4cK