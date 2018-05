Julia Skripalová poprvé promluvila. Zotavování bylo pomalé a bolestivé, řekla

Skripalová mluvila rusky a odmítla odpovídat na otázky. Ke svému vyjádření pak dodala vlastní ručně psaný anglický překlad. "Do Spojeného království jsem přijela 3. března na návštěvu za svým otcem, což jsem dělávala pravidelně i dřív. Pak jsem se probrala po dvaceti dnech v kómatu, kdy jsem se dozvěděla, že jsme byli oba otráveni," uvedla Skripalová.

Exclusive: Yulia Skripal, who was poisoned along with her father Sergei in the UK in March, tells @Reuters she wants to return to her country https://t.co/YYmAwZX9QK pic.twitter.com/ree9Df8NcF