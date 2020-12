Mluvčí místní policie Don Aaron uvedl, že krátce před 06:00 místního času (13:00 SEČ) kdosi zavolal polici do centra města kvůli údajné střelbě. Na místě policisté nezjistili, že by se střílelo. Všimli si ale podezřelého obytného vozu, a zavolali proto pyrotechniky. Ti byli na cestě k místu, když se ozvala silná exploze. "Myslíme si, že výbuch byl úmyslným činem," uvedl Aaron.

Šéf nashvillské policie John Drake později upřesnil, že z tlampače na zaparkovaném obytném voze zněla nahrávka, na které někdo obyvatele varoval, že nastane exploze. "Tato oblast musí být ihned evakuována. Pokud slyšíte tuto zprávu, evakuujte se," znělo podle agentury Reuters krátce před výbuchem z tlampače. Zda někdo v obytném voze v době výbuchu byl, není podle policie zatím jasné.

Podle policejního mluvčího Aarona utrpěli při výbuchu zranění tři lidé. Všichni jsou v nemocnici, žádný z nich ale není v ohrožení života.

These are pictures from 2nd Avenue south. Windows were broken out from explosion area to Broadway. Please AVOID this area! Media staging is at 2nd Avenue south and KVB. pic.twitter.com/tocdpHWFgj