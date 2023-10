Když se donedávna světová média zajímala o Leonor, kněžnu asturskou, sedmnáctiletou dědičku španělského trůnu, většinou o ní psala v souvislosti s jejími rodiči, či o tom, co si oblékla na sebe (její matka, královna Letizia, je považována za módní ikonu). Jenže příští španělská panovnice na sebe přebírá stále více oficiálních povinností. Svědčí to o tom, že byť má její otec Filip VI. teprve pětapadesát let a předpokládá se, že ještě nějakou dobu na trůnu zůstane, mladá dívka se již plně připravuje na to, že jednou bude stát v čele jižanské země právě ona.

Jindřich I. vládne Lucembursku 20 let, pro lásku byl ochoten obětovat i korunu

Když navíc koncem tohoto měsíce oslaví osmnáctiny, bude moct zastupovat svého otce při oficiálních povinnostech, kdykoliv to bude potřeba. Co to obnáší, si poprvé ve velkém vyzkoušela před několika dny. „Dědička španělského trůnu se stala středobodem zájmu, když vůbec poprvé zastávala oficiální roli při každoroční velké vojenské přehlídce v Madridu. Podtrhlo to její vzrůstající roli,“ zmiňuje list The Times.

Kněžna Leonor není jedinou zástupkyní mladé generace evropských královských rodin, které nyní ve velkém přibývají oficiální povinnosti a dostává se do centra pozornosti. Podobným „křtem“ jako ona si v uplynulých dnech prošel rovněž nejstarší vnuk dánské královny a tím pádem následník dánského trůnu, princ Christian. Ten zase oslavil osmnácté narozeniny skutečně ve velkém stylu - popřát mu přijela většina evropských panovníků.