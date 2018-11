NATO hledá nové vojenské technologie. Spolupracuje se začínajícími firmami

Severoatlantická aliance (NATO) neustále hledá způsoby, jak získat vojenskou výhodu oproti potenciálnímu nepříteli. K vývoji vyspělých technologií, jako je 3D tisk zbraňových součástek a jejich doprava za pomoci dronů, využívá kromě zavedených zbrojařských společností i start-upové projekty, tedy nově vznikající firmy. V posledním kole „inovační výzvy“ uspěl belgický výrobce dronů ALX Systems.

Velitel ozbrojených sil NATO André Lanata na konferenci v Berlíně informoval, že velení během rozsáhlého vojenského cvičení Trident Juncture, které se uskutečnilo na přelomu října a listopadu v Norsku, představilo 21 nových projektů.

Ke spolupráci s vojsky aliance na urychlení vývoje nových technologií vyzval tradiční výrobce zbraní, ale i start-upové společnosti. Upozornil, že čím dál snazší přístup k technologiím pomáhá potenciálním nepřátelům snižovat dlouholetý náskok NATO.

Úspěch belgické firmy

Jako součást konference uspořádalo velitelství již třetí „inovační výzvu“. Deset start-upových a malých firem zde dostalo šanci prezentovat vlastní řešení bojobých situací, jako je například odražení dronového útoku ze země i ze vzduchu. V letošním ročníku uspěla belgická společnost ALX Systems, která vyrábí civilní drony.

Congratulations #alxsystems ALX Systems won the first prize from NATO as well as from the German MoD for his SPARTIATH solution during the NATO Innovation Challenge. https://t.co/bX2ShRLaxr — Emma Fau (@FauEmma) 13. listopadu 2018

Ředitel společnosti Geoffrey Mormal uvedl, že malé firmy mají často potíže s pomalým a těžkopádným procesem výroby zbraní. „Je to ožehavé téma, takže by to mohlo v budoucnu pomoci přijímat rozhodnutí rychleji,“ řekl agentuře Reuters.

Svůj prostor během konference dostaly i velké zavedené značky. Účastníci se za zavřenými dveřmi sešli s nejvyššími představiteli dvanácti z celkového počtu patnácti velkých evropských výrobců zbraní.

Logistika i umělá inteligence

Lanata na konferenci zdůraznil, že NATO zajímají především oblasti umělé inteligence, konektivity, kvantových výpočtů a zpracování velkého objemu dat. Zároveň se však chce inspirovat u společností jako je DHL, která může poskytnout znalosti v oblasti logistiky, využitelné při přesunu zbraní i jednotek.

“We must address fragmentation of the defense industry in Europe,” said NATO chief Jens Stoltenberg today at the alliance’s industry conference in Berlin. pic.twitter.com/i0eBsiBSzy — Sebastian Sprenger (@sprengkopf_dc) 13. listopadu 2018

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg doplnil, že zvýšení vojenských výdajů členských zemí by dosažení stanovených cílů výrazně urychlilo, ale zároveň je nutné zabránit fragmentaci evropského sektoru obrany.