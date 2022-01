Kyjev se nadále připravuje na možnou invazi. Tvrdí, že Moskva chystá provokace, kterými by mohla podobnou operaci zdůvodnit. Kvůli rostoucímu napětí své síly mobilizuje i Severoatlantická aliance, která chce posílit obranné linie na východě Evropy.

Krize na Ukrajině: Biden zvažuje vyslat na východ Evropy tisíce vojáků

V minulých dnech řada Spojenců oznámila současné či nadcházející nasazení jednotek v ohrožené oblasti. Dánsko posílá fregatu do Baltského moře a je připraveno rozmístit čtyři stíhačky F-16 v Litvě. Španělsko připojí své lodě k námořním silám NATO a zvažuje i zapojení stíhaček v Bulharsku. V dubnu tam dvě stíhačky F-35 pošle také Nizozemsko, které mimo jiné uvádí své námořní a pozemní jednotky do pohotovosti pro Síly rychlé reakce NATO. Francie je připravená vyslat vojáky pod velením NATO do Rumunska. Spojené státy rovněž zvažují vojenskou přítomnost ve východní části Aliance.

Jens Stoltenberg, generální tajemník Severoatlantické aliance, vítá zapojení dalších spojeneckých sil. „NATO bude i nadále přijímat nezbytná opatření k ochraně a obraně všech spojenců, včetně posílení východní části Aliance. Vždy budeme reagovat na jakékoliv zhoršení naší bezpečnosti,” pronesl.